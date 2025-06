¿Qué le dijo Scaloni a ‘Lucho’? Díaz reveló su molestia con el DT argentino

El empate 1-1 entre Argentina y Colombia por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas dejó varias escenas intensas, tanto dentro como fuera del campo. Una de las más comentadas ocurrió tras el agónico gol de Thiago Almada, que llegó en medio de la polémica, ya que el defensor colombiano John Lucumí se encontraba tendido en el piso dentro del área. A pesar de ello, el árbitro dejó seguir la acción y no detuvo el juego, lo que generó la airada protesta de los jugadores colombianos, encabezados por su capitán, Luis Díaz.

Díaz, visiblemente molesto, se acercó al juez central para exigir explicaciones por no detener el partido, pero en medio de la discusión apareció el técnico argentino Lionel Scaloni, quien lo llamó a un costado para hablarle al oído en pleno partido. La escena se volvió viral rápidamente, aunque Scaloni evitó revelar detalles en la rueda de prensa posterior al encuentro. “No voy a contar lo que le dije, eso queda entre nosotros”, comentó brevemente el entrenador campeón del mundo.

“Me dijo que Lucumí no tenía que tirarse”: la versión de Luis Díaz

A diferencia del entrenador argentino, Luis Díaz sí compartió lo que ocurrió en ese breve pero intenso cruce. En zona mixta, el atacante del Liverpool explicó que Scaloni le reprochó que Lucumí no debía haberse dejado caer en esa jugada, insinuando que se trató de una pérdida de tiempo innecesaria. “Me dijo que mi compañero no tenía que tirarse así, que eso no era parte del juego”, contó Díaz ante los medios.

Sin embargo, más allá del reclamo, el diálogo terminó en buenos términos. “Me dijo también que hicimos un gran partido y que yo era un crack. Fue un gesto que valoro”, agregó el guajiro, bajando el tono de la polémica y reconociendo el respeto del técnico rival.

Un gesto de respeto en medio de la tensión

Aunque el partido terminó con sabor agridulce para Colombia por la forma en que se escapó la victoria, el intercambio entre Díaz y Scaloni reflejó un nivel de respeto entre protagonistas que trasciende los colores. En medio de la presión, la tensión y la polémica, se impuso el reconocimiento mutuo entre dos referentes del fútbol sudamericano.

Colombia, que suma un punto clave en Buenos Aires, se jugará la clasificación al Mundial en septiembre, cuando reciba a Bolivia en Barranquilla. Un triunfo en casa será fundamental para asegurar el boleto a Norteamérica 2026.