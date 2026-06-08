¿Qué se sabe sobre el futuro de Diego Arias tras perder la final con Atlético Nacional?

Atlético Nacional terminó con las manos vacías al finalizar el primer semestre del fútbol profesional colombiano. El equipo se metió a la final de la Liga BetPlay, pero cayeron en el duelo definitivo ante Junior de Barranquilla con un resultado de 3-1 en el marcador global.

RELACIONADO Así quedó el palmarés del fútbol colombiano tras el título de Junior ante Atlético Nacional

En las directivas del equipo antioqueño había dudas sobre el futuro del cuerpo técnico de Diego Arias, pues desde hace meses se encontraban en la búsqueda de un DT en propiedad, pero le dieron la confianza al exjugador para buscar la gloria, tarea que no logró cumplir en dos semestres.

¿Qué pasará con Diego Arias tras la final?

Lo que se informa desde la prensa cercana a Nacional, es que desde hace un par de meses están buscando al reemplazo de Arias, por lo que sería una decisión tomada desde hace tiempo, independientemente de lo que pasara en la gran final.

El técnico Diego Arias habló en rueda de prensa tras el pitazo final y fue consultado directamente sobre su futuro, a lo que respondió: "No es el momento para evaluaciones individuales, todos en este momento estamos tramitando lo que pasó en la final y ya va a haber tiempo eso".

Todos los que amamos a este club y estamos en el día intentando traer alegrías para la gente. Estamos respetando el dolor del hincha, entendiendo que en mi posición hay lugar para cuestionamientos y ese tipo de preguntas.

¿Cómo fue el paso de Diego Arias por Atlético Nacional?

Arias tuvo un primer ciclo con Nacional mientras el técnico Jhon Bodmer dirigió al primer equipo, mientras él cumplía como asistente, llegando incluso a tener un interinato en agosto de 2023.

Se quedó dirigiendo en las divisiones inferiores y en septiembre de 2025 le llegó la oportunidad de ser el técnico encargado tras la salida de Javier Gandolfi. Meses después fue ratificado como entrenador en propiedad.

En 2025, llegó a cuadrangulares, pero fueron superados por Junior que pasó a la final. En 2026 quedó eliminado en fase previa de Sudamericana a manos de Millonarios y finalmente, perdió la final del primer semestre.