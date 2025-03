¿Qué vendrá para la tenista Emiliana Arango tras hacer historia en el ranking WTA?

La deportista colombiana Emiliana Arango está haciendo historia en el tenis. Hace algunos días enfrentó a Emma Navarro en la final del WTA 500 de Mérida 2025.

Si bien la mexicana la superó, Arango quedó por primera vez en el ranking 100 a nivel mundial. En A lo que vinimos estuvo la tenista hablando sobre este logro.

¿Cómo describe este momento?

“Es un orgullo muy grande para mí y para todo el equipo. Ha sido por lo que hemos trabajado por muchísimos años, así que estamos muy contentos de ver que todo ese trabajo tiene una recompensa. Estamos todavía con más ganas de seguir cumpliendo sueños como ese y de poder llegar a estar más alto.

¿A quién le agradece por este triunfo?

Principalmente a mi mamá, hermano y familia. Me impulsaron a seguir creyendo en mí. Además de ellos hay mucha gente detrás de todo lo que yo he hecho que, gracias a Dios, de alguna manera me han ayudado, ya sea con un consejo o simplemente con apoyo, que no tengo cómo agradecérselos honestamente”.

¿Cómo logró superar esto y estar entre las mejores del mundo?

“Fue un año muy difícil por la cadera. Volviendo después de eso realmente no me encontraba a mí misma. Gracias a Dios tuve gente que me apoyó y me mantuvo ahí firme. La verdad he tenido la suerte de poderlos mantener en mi vida para poderme guiar de la mejor manera y llegar a un momento como el de hoy”.

¿Qué vendrá para su carrera?

“Por ahora voy a ir a Turquía a jugar un torneo allá y después voy a volver a Colombia para la Copa Colsanitas. Va a ser algo muy especial para mí volver a Colombia y jugar en Bogotá. Va a ser un reto muy grande. En el pasado a veces me ha costado bastante adaptarme a la altura. Este año voy a tratar de buscar una estrategia nueva, a ver cómo me puede funcionar y qué puedo hacer diferente para obtener un mejor resultado”.

¿Quién es la mujer que más admira?

“Definitivamente mi mamá es mi modelo a seguir. Ella ha sido mi ejemplo de lucha, trabajo, mantener la cabeza arriba y positivo”.