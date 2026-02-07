Carlos Queiroz respondió si tuvo problemas con James Rodríguez

Carlos Queiroz habló en rueda de prensa sobre los rumores de una supuesta mala relación con James Rodríguez durante su paso por la Selección Colombia.

En la previa del duelo entre Colombia y Ghana por el Mundial 2026, el entrenador portugués respondió con contundencia y negó cualquier trato diferente hacia el capitán de la Tricolor.

¿Qué dijo Carlos Queiroz sobre James Rodríguez?

A pocas horas del partido entre Colombia y Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Carlos Queiroz volvió a referirse a uno de los episodios más comentados de su etapa al frente de la Selección Colombia: la supuesta ruptura de su relación con James Rodríguez.

Durante la rueda de prensa previa al compromiso, al estratega portugués le preguntaron directamente por los rumores que durante años señalaron un distanciamiento con el volante colombiano.

Su respuesta fue inmediata y dejó clara su postura.

No sé cuáles son las fuentes que tienes que no ha conectado conmigo, es una situación que tienes que hablar con él, no conmigo. Mi trabajo como entrenador es sacar lo mejor de todos los jugadores en la cancha. Si lo están haciendo bien en la cancha, ese es mi trabajo y lo que quiero de todos, inició afirmando Queiroz.

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Queiroz explicó que siempre trató a todos los integrantes del plantel bajo los mismos criterios deportivos y que nunca existieron privilegios ni diferencias en el manejo del grupo.

No tengo una posición diferente para uno o para otro. Todos los jugadores tienen que trabajar para el equipo, tienen que jugar bien, tienen que entrenar bien y después las decisiones vienen para el partido. El comentario que haces me sorprende porque entonces seguro tienes informaciones internas o personales que no tengo”. agregó.

¿Por qué surgieron los rumores entre Queiroz y James?

Las especulaciones sobre un supuesto conflicto se remontan a noviembre de 2020, cuando Colombia sufrió dos duras derrotas consecutivas en las Eliminatorias al Mundial de Catar: un 3-0 frente a Uruguay y un histórico 6-1 ante Ecuador.

Tras esos resultados comenzaron a circular versiones sobre un camerino dividido y una pérdida de respaldo de varios referentes hacia el cuerpo técnico. Días después, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó la salida de Queiroz del cargo.

Sin embargo, el entrenador aseguró que nunca tuvo conocimiento de esas versiones y dijo sentirse sorprendido cada vez que le preguntan por el tema.

El comentario que haces me sorprende, porque entonces seguro tienes informaciones internas o personales que no tengo”, respondió ante los periodistas.

Más allá del pasado, Queiroz dejó claro que su atención está puesta únicamente en el compromiso con Ghana.

El técnico aseguró que su selección intentará imponer su estilo de juego y reconoció la calidad del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, aunque advirtió que buscará ponerlo en dificultades.

Mañana es otra historia. Nosotros vamos a jugar nuestro estilo, con nuestras fuerzas y seguro que vamos a aportar más problemas para Colombia durante el partido, concluyó.

El duelo marcará un nuevo reencuentro entre el entrenador portugués y varios jugadores que dirigió durante su paso por la Tricolor, aunque esta vez desde bandos opuestos y con un cupo a los octavos de final en juego.