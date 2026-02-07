Queiroz lanzó una advertencia a los hinchas de Colombia antes de enfrentar a Ghana

Carlos Queiroz, extécnico de la Selección Colombia y actual entrenador de Ghana, habló en exclusiva con Deportes RCN antes del duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El portugués recordó su paso por la Tricolor, elogió al equipo de Néstor Lorenzo y anticipó un partido sin margen de error.

¿Qué dijo Carlos Queiroz sobre enfrentar a Colombia?

El Mundial 2026 le puso un inesperado capítulo a la historia de Carlos Queiroz con la Selección Colombia. El entrenador portugués volverá a cruzarse con el combinado nacional, esta vez desde el banquillo de Ghana, en un partido decisivo por los dieciseisavos de final.

En la rueda de prensa previa al compromiso, Queiroz aseguró que nunca imaginó enfrentarse a Colombia en esta instancia, aunque reconoció que el destino podía llevarlo a ese escenario.

No esperaba cruzarme con Colombia, pero eran dos opciones. Estoy muy feliz por jugar no contra Colombia sino con Colombia. Colombia está marchando muy bien. Será un partido muy difícil para los dos equipos con mucha tensión, afirmó en diálogo exclusivo con Deportes RCN.

El técnico también aprovechó para enviar un mensaje a la afición colombiana, aunque dejó claro que ahora su responsabilidad está con el conjunto africano.

Es un privilegio estar aquí con todos los mejores equipos del mundo y hay que disfrutar. Un saludo especial para Colombia, pero mañana también tendremos una confrontación muy dura porque los hinchas de Ghana también son muy aficionados, expresó.

¿Cómo espera Queiroz el partido entre Colombia y Ghana?

Más allá del componente emocional, el estratega dejó claro que su equipo buscará imponer su estilo para intentar sorprender a una de las selecciones que mejor rendimiento mostró durante la fase de grupos.

Según explicó, Ghana deberá explotar las fortalezas propias y aprovechar los aspectos que considera vulnerables del conjunto colombiano.

"Tenemos que jugar con nuestro estilo, con nuestras fuerzas positivas contra los puntos negativos de Colombia. No hay equipos perfectos y Colombia tampoco lo es, aunque sí es un gran equipo", señaló.

El portugués recordó que los partidos de eliminación directa no permiten margen para equivocaciones y aseguró que su selección está preparada para disputar un encuentro que incluso podría extenderse hasta el tiempo suplementario.

"No hay mañana. Todo tenemos que hacerlo durante 90 minutos o 120 si es necesario. No hay que especular. Es todo para el ganador y nada para el perdedor", sostuvo.

Queiroz dirigió a la Selección Colombia entre 2019 y 2020. Su mejor resultado fue la participación en la Copa América de Brasil 2019, donde la Tricolor fue eliminada por Chile en la tanda de penales tras una destacada fase de grupos.

Sin embargo, su proceso terminó después de las derrotas frente a Uruguay en Barranquilla (3-0) y Ecuador en Quito (6-1), resultados que precipitaron su salida del cargo.

Ahora, el entrenador portugués tendrá el reto de dirigir con Ghana ante Colombia, en un duelo que definirá cuál de las dos selecciones avanzará a los octavos de final.