La admirable historia de Julián Quiñones, el colombiano que hoy es ídolo de México

Julián Quiñones nació en Nariño, trabajó en una mina de oro cuando era niño y soñó con vestir la camiseta de la Selección Colombia. Sin embargo, su vida dio otro rumbo, se nacionalizó en México y hoy es una de las grandes figuras de la selección azteca en el Mundial 2026 y uno de los máximos goleadores del torneo.

¿Quién es Julián Quiñones y por qué juega con México?

La historia de Julián Quiñones es una de las más llamativas del Mundial 2026. Aunque nació en Magüí Payán, Nariño, y dio sus primeros pasos en el fútbol colombiano, el delantero terminó construyendo su carrera profesional en México, país donde encontró estabilidad, reconocimiento y, finalmente, una nueva selección para representar.

Después de destacar desde muy joven por su velocidad y capacidad goleadora, emigró al fútbol mexicano, donde consolidó una exitosa trayectoria. Tras cumplir los requisitos legales obtuvo la nacionalidad mexicana y comenzó un nuevo capítulo con el 'Tri'.

Hoy, esa decisión cobra más relevancia que nunca. Quiñones suma tres goles y una asistencia en cuatro partidos, convirtiéndose en uno de los futbolistas más determinantes del campeonato y en uno de los referentes del equipo anfitrión.

¿Cómo fueron los difíciles inicios de Julián Quiñones en Colombia?

Mucho antes de brillar en los grandes escenarios, la vida de Quiñones estuvo marcada por las dificultades.

En varias entrevistas recordó que desde los 13 años trabajó en una mina de oro en su municipio natal para ayudar a su familia. Las condiciones eran extremas y, según contó, cada jornada implicaba un riesgo.

Acá la gente vive de la mina... a veces la tierra se cae y algunos amigos quedan atrapados, relató en una conversación con Grueso Calibre.

Su destino comenzó a cambiar cuando el entrenador Miguel Sinisterra Buenaventura descubrió su talento y lo llevó a Armenia para continuar su proceso deportivo.

En aquella época, Quiñones tenía un objetivo muy distinto al actual: soñaba con vestir la camiseta de la Selección Colombia.

El atacante nunca ocultó que uno de sus grandes anhelos era representar al país donde nació. Sin embargo, los años en México terminaron cambiando el rumbo de su carrera.

Su crecimiento en la Liga MX, la identificación con el país y la oportunidad de competir internacionalmente hicieron que aceptara la convocatoria de la selección mexicana tras obtener la nacionalidad.

Hoy vive uno de los mejores momentos de su carrera y es considerado uno de los jugadores más determinantes del Mundial.

Su capacidad goleadora viene desde la adolescencia. Incluso recordó que, cuando tenía 17 años, llegó a marcar 17 goles en un solo partido, en una victoria 31-0 de su equipo. Por esa facilidad para definir, sus compañeros comenzaron a llamarlo "Balotelli", apodo que lo acompañó durante sus primeros años como futbolista.

Con México instalado en la fase definitiva del Mundial 2026, Quiñones sigue escribiendo una historia que comenzó en un pequeño municipio de Nariño y que hoy lo tiene como uno de los protagonistas del torneo más importante del planeta.