Fabio Arjona Hincapié será el ministro de Ambiente en el gobierno de Abelardo de la Espriella

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció este jueves la designación de Fabio Arjona Hincapié como ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible en su gobierno.

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El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, destacando la trayectoria y compromiso del biólogo marino con la conservación de la naturaleza en Colombia.

“El que NUNCA ha abandonado su compromiso con la naturaleza y con Colombia”, escribió De la Espriella al oficializar el nombramiento.

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Arjona Hincapié, quien actualmente lidera el empalme en el sector ambiental con el gobierno saliente de Gustavo Petro, ha sido director de Conservación Internacional Colombia, exviceministro de Ambiente y consultor del Banco Mundial. Su carrera de más de dos décadas ha estado marcada por proyectos de conservación de la biodiversidad junto a comunidades locales.

Trayectoria y liderazgo ambiental

El nuevo ministro es reconocido por impulsar iniciativas de protección de ecosistemas, bienestar animal y conservación del agua.

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De la Espriella aseguró que con su liderazgo se abrirá “una nueva etapa para proteger nuestros ecosistemas, fortalecer el bienestar animal, conservar el agua, impulsar soluciones basadas en la naturaleza y demostrar que el desarrollo y la protección ambiental pueden avanzar juntos”.

Compromiso con la biodiversidad

En su mensaje, el presidente electo enfatizó que “nunca más la pobreza como excusa para destruir el medio ambiente” y que la riqueza natural de Colombia debe ser preservada como legado para las futuras generaciones.

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Con esta designación, el gabinete presidencial empieza a perfilarse con figuras de trayectoria técnica y ambiental, en medio del proceso de transición hacia el nuevo gobierno.