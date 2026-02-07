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Hospitales de Caracas, en Venezuela, se convierten en centros de búsqueda de desaparecidos

Familiares de víctimas del terremoto en Venezuela recorren hospitales de Caracas buscando desaparecidos con fotografías y nombres, convirtiendo las paredes en murales de búsqueda.

Noticias RCN

julio 02 de 2026
05:45 p. m.
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Desde tempranas horas, los hospitales de Caracas se han convertido en puntos de concentración de familias que buscan desesperadamente a sus seres queridos desaparecidos tras los terremotos que afectaron a Venezuela.

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El Hospital Domingo Luciani es uno de los principales centros donde decenas de personas llegan todos los días con la esperanza de encontrar a sus familiares entre los rescatados con vida.

Los familiares recorren hospital tras hospital, preguntan al personal médico, revisan listados de ingresados y, cuando no obtienen respuestas positivas, se trasladan al siguiente centro de salud.

Con fotografías en las manos y papeles con información básica, estas familias no cesan en su recorrido por los centros asistenciales de la capital venezolana.

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Murales de búsqueda en hospitales de Caracas

Las paredes de los centros médicos se han transformado en inmensos murales improvisados. Fotografías, nombres completos y números de contacto cubren los espacios disponibles, creando un registro visual de la tragedia.

Cada imagen representa a una persona desaparecida y a una familia que mantiene la búsqueda activa.

El ciclo de búsqueda continúa diariamente. Las familias llegan a cada hospital con la ilusión de obtener información positiva sobre sus seres queridos y, cuando el nombre buscado no aparece en los registros, parten hacia el siguiente centro médico. Este recorrido se ha convertido en una rutina que se repite sin descanso.

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Familias desesperadas buscan a desaparecidos en hospitales

Esteban Bastidas representa uno de estos casos. Busca a su hijo, quien permanece desaparecido desde que ocurrieron los terremotos en La Guaira. Aseguró que no cuentan con recursos económicos para contratar maquinaria que facilite la remoción de escombros y solicitó que los equipos de rescate lleguen hasta el edificio donde residía su hijo.

Otro caso es el de Eylen Rodríguez, quien busca a tres de sus primos. Según información que recibió, uno de ellos habría sido rescatado con vida y trasladado a un hospital en Caracas, pero hasta el momento nadie ha podido confirmarle esta información. Su situación refleja la de numerosas familias que viven entre la esperanza y la incertidumbre.

Para estas familias, la búsqueda no tiene fin mientras no obtengan respuestas definitivas. Las fotografías pegadas en las paredes hospitalarias constituyen, por ahora, el único rastro visible de quienes continúan desaparecidos.

Detrás de cada una de estas imágenes existe una familia que se resiste a abandonar la esperanza de reencontrarse con sus seres queridos.

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