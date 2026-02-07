🔴EN VIVO🔴Portugal vs. Croacia: siga en directo el choque europeo en los dieciseisavos del Mundial

Portugal y Croacia protagonizan este jueves 2 de julio uno de los partidos más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El ganador obtendrá el último cupo disponible de esta parte del cuadro para los octavos de final, donde se medirá al vencedor del compromiso entre España y Austria. El encuentro se disputa en el Estadio de Toronto, en Canadá, y promete emociones de principio a fin por la calidad de ambas selecciones.

La transmisión por el Canal RCN comenzará desde las 4:00 p. m. y el balón rodará a las 6:00 p. m. (hora de Colombia). Además del boleto a la siguiente ronda, el partido tiene un ingrediente especial: podría significar la última aparición mundialista de Cristiano Ronaldo o Luka Modric, dos de las máximas figuras del fútbol europeo.

Portugal quiere confirmar su favoritismo ante una Croacia siempre competitiva

La selección portuguesa llega con confianza tras finalizar como líder del Grupo K. El equipo dirigido por Roberto Martínez ha mostrado un juego equilibrado, con solidez defensiva, buen manejo del balón y una ofensiva capaz de resolver partidos en los momentos clave.

Sin embargo, en la previa del compromiso, el volante Vitinha reconoció que el equipo todavía tiene aspectos por mejorar. El mediocampista del Paris Saint-Germain aseguró que el grupo mantiene la autocrítica pese a haber superado la fase de grupos y destacó el liderazgo de Cristiano Ronaldo.

Además, recordó que la plantilla buscará rendir homenaje al fallecido Diogo Jota con una actuación memorable.

Del otro lado aparece una Croacia que volvió a demostrar por qué suele crecer en las rondas de eliminación directa. Los balcánicos terminaron segundos del Grupo L y confían en la experiencia de Luka Modric y en su orden táctico para sorprender al favorito.

Un duelo que promete definirse por pequeños detalles

Uno de los puntos claves del encuentro estará en la mitad del campo. Portugal intentará imponer un ritmo intenso y aprovechar la creatividad de sus volantes para generar espacios, mientras que Croacia buscará controlar la posesión y reducir las opciones ofensivas de los lusos.

Aunque Portugal parte con una ligera ventaja por el nivel mostrado durante la fase de grupos, la historia reciente de los mundiales demuestra que Croacia sabe competir bajo presión y no suele dar ventajas en partidos de eliminación directa. Todo está listo para un duelo europeo que promete alta intensidad y un cupo a los octavos de final del Mundial 2026.