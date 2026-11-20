La Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército Nacional rescató en zona rural de la región del Catatumbo a cuatro menores, entre los 14 y los 17 años, que fueron reclutados de manera violenta en sus escuelas.

De acuerdo con el balance entregado tras el operativo, los adolescentes se encontraban en manos del frente 33 de las disidencias de las Farc.

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“Esta importante acción contó con el apoyo aéreo de la división de asalto aéreo y una articulación interinstitucional con la Defensoría del Pueblo, Migración Colombia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf)”, destacó el coronel Wendell Fernández, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano.

La entidad “asumió el restablecimiento de derechos de los adolescentes, mientras que los adultos iniciaron su ruta de reincorporación a la vida civil”.

Cuatro integrantes del grupo criminal se entregaron y 10 familias fueron evacuadas:

En medio del operativo adelantado por Fuerza de Tarea Vulcano, cuatro integrantes del grupo criminal decidieron entregarse a las autoridades y diez familias en su zona de influencia fueron evacuadas.

Operaciones contra el reclutamiento de menores en la región del Catatumbo siguen desarrollándose en jurisdicción de Ocaña, El Tarra y Tibú, Norte de Santander.

El coronel Fernández señaló que con la operación “el Ejército Nacional ratifica su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la seguridad de los habitantes del Catatumbo”.

Además, extendió una invitación “a los integrantes de los grupos armados para que tomen la mejor decisión y abandonen las filas de la ilegalidad”.