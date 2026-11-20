Una serie de fallas tecnológicas masivas que paralizaron temporalmente el tráfico aéreo, cajeros automáticos y hasta una red interna ultrasecreta de comunicaciones de la Agencia de Seguridad Nacional desencadenó una crisis en Washington que terminó con la salida del jefe de ciberseguridad de la Casa Blanca, Sean Cairncross.

La interrupción de servicios en Estados Unidos dejó a millones de personas sin acceso a correos electrónicos o fotografías guardadas en la nube, además de perturbar el comercio electrónico y los desplazamientos, en los últimos días.

Según explicaron en altos funcionarios gubernamentales, el origen de estos cortes radica en el uso de infraestructuras obsoletas y sumamente complejas, sumado a la premura tanto del sector privado como del Estado por adaptar sus defensas ante los riesgos emergentes vinculados a la inteligencia artificial.

¿Quién será el nuevo jefe de ciberseguridad de la Casa Blanca?

En este escenario, el presidente Donald Trump respaldó la destitución de Cairncross al considerar que no contaba con las credenciales necesarias para ocupar el cargo, según reveló el jueves a la agencia de noticias francesa AFP una fuente próxima a la administración.

Para cubrir la vacante de manera interina fue designada Kirsten Davies, quien actualmente se desempeña como directora de Información del Departamento de Defensa. De acuerdo con la misma fuente, Davies cuenta con el aval del Senado y es vista como una figura con mayor preparación para asumir dicha responsabilidad.

Cairncross deja la dirección nacional de ciberseguridad luego de desempeñar funciones en la primera administración Trump (2017-2021) y ejercer como director de operaciones del Comité Nacional Republicano en la campaña electoral de 2016.