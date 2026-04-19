Marie Louise Eta, la primera entrenadora mujer de un equipo masculino profesional

Marie Louise Eta es oficialmente la entrenadora del plantel profesional del Union Berlin en reemplazo de Steffen Baumgart.

Con esta decisión, Eta se convierte en la primera mujer en dirigir un equipo de la Bundesliga y, además, en las cinco grandes ligas de Europa (Alemania, Inglaterra, España, Italia y Francia).

“Para mí siempre se trata de fútbol, de trabajar con personas y de disfrutar el éxito juntos”, expresó la entrenadora de 34 años, quien ya había marcado un precedente en 2023 al convertirse en la primera co-entrenadora en la Bundesliga y en la Champions League.

Un reto inmediato: salvar la categoría

Eta tendrá la responsabilidad de conducir al Union Berlin en la recta final de la temporada, con el objetivo de mantener al club en la primera división.

El equipo viene de una derrota 3-1 frente al Heidenheim y afronta cinco partidos decisivos para asegurar su permanencia.

Futuro en el equipo femenino

Tras concluir esta etapa, la entrenadora asumirá como directora técnica del equipo femenino del club berlinés. Sin embargo, su nombramiento actual ya representa un hito histórico: nunca antes una mujer había ocupado el rol de entrenadora principal en un plantel masculino de las ligas más importantes de Europa.