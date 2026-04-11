Luis Díaz se acerca al título de Bundesliga con el Bayern: así le fue hoy en duelo ante St. Pauli

El Bayern de Múnich dio este sábado un paso que parece definitivo hacia la conquista de una nueva Bundesliga. En el marco de la jornada 29, el gigante bávaro no tuvo piedad y goleó 0-5 al FC St. Pauli en el Millerntor-Stadion, consolidando un liderato que, a falta de cinco fechas, se antoja inalcanzable para sus perseguidores.

Desde el pitazo inicial, el Bayern impuso las condiciones de un aspirante al título. La resistencia local apenas duró nueve minutos, cuando Jamal Musiala abrió la cuenta con un remate certero que silenció a la ruidosa hinchada del St. Pauli.

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A pesar de que el marcador se mantuvo corto durante la primera mitad, el dominio estadístico fue abrumador, con una posesión de balón que rozó el 83% por tramos.

En el complemento, la maquinaria de Múnich aceleró para sentenciar el pleito. Leon Goretzka y Michael Olise anotaron en una ráfaga de dos minutos (minutos 53 y 54) que desmoronó cualquier plan defensivo de los locales. Más tarde, el delantero Nicolas Jackson y el lateral Raphaël Guerreiro cerraron la cuenta, sellando un 0-5 que refleja la brecha jerárquica entre ambos planteles.

Así le fue a Luis Díaz en el partido con Bayern Múnich

Aunque no anotó en esta jornada, el impacto de Luis Díaz en el juego fue, una vez más, determinante. El "Guajiro" suma ya 15 goles y 11 asistencias en lo que va de la temporada liguera, cifras que validan su decisión de abandonar Liverpool el pasado verano.

El colombiano tuvo algunos pasajes de buenas jugadas e incluso estuvo cerca de anotar en esta goleada. El extremo tuvo una calificación de 7,0 puntos en un poco más de 30 minutos que estuvo en cancha.

Con esta victoria, el Bayern de Múnich alcanza los 76 puntos, manteniendo una ventaja de 12 unidades sobre el Borussia Dortmund, que se sitúa segundo con 64. Con solo 15 puntos por disputarse en el calendario, el equipo bávaro podría coronarse matemáticamente en las próximas dos jornadas si los resultados le favorecen.