Tolima se aseguró en los ocho y Fortaleza ganó para varios: ¡se mueve la tabla de la Liga!

La recta final del todos contra todos en la Liga BetPlay entra en un momento decisivo, donde cada resultado empieza a tener un peso determinante en la configuración de la tabla de posiciones. Con la jornada 17 en marcha, la lucha por ingresar al grupo de los ocho mejores se intensifica y mantiene en vilo a varios equipos que aún conservan opciones matemáticas de clasificación.

Los movimientos en la tabla no se hacen esperar. Cada compromiso disputado genera reacciones en cadena entre los clubes que pelean por un lugar en los cuadrangulares, ya sea celebrando triunfos propios o aprovechando los tropiezos de sus rivales directos. La competencia, más apretada que nunca, obliga a mirar de reojo lo que sucede en otros estadios.

Resultados que sacuden la tabla

Uno de los marcadores que más impacto generó fue la derrota de Deportivo Cali frente a Boyacá Chicó. Este resultado fue recibido con optimismo por equipos como América de Cali, Millonarios, Independiente Santa Fe y Llaneros FC, que ven en cada caída ajena una oportunidad para escalar posiciones.

Por su parte, Deportes Tolima confirmó su buen momento al imponerse con autoridad sobre Deportivo Pereira, asegurando así su presencia en la fase final del campeonato. El equipo pijao ha sido uno de los más consistentes del torneo y se instala con méritos en la pelea por el título.

En otro duelo clave, Fortaleza CEIF logró una victoria 2-0 sobre Águilas Doradas en Bogotá. Este resultado también fue bien recibido por varios aspirantes, ya que mantiene abierta la disputa por los últimos cupos de clasificación.

Duelo de necesitados en la jornada dominical

La jornada continuará este domingo con partidos que prometen ser determinantes. En uno de los encuentros más atractivos, América de Cali recibirá a Millonarios en un choque directo entre dos aspirantes que necesitan sumar para no complicar su panorama.

Asimismo, Independiente Santa Fe se medirá en El Campín ante Cúcuta Deportivo, mientras que Junior de Barranquilla enfrentará a Llaneros FC en otro compromiso de alto voltaje. Todos estos encuentros tienen un denominador común: son enfrentamientos directos entre equipos que buscan asegurar o acercarse a la clasificación.

Con varios puntos aún en disputa, la Liga BetPlay entra en su fase más emocionante. La tabla sigue abierta y cualquier error puede resultar definitivo en la carrera hacia los cuadrangulares semifinales.