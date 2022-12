¿Quién es Szymon Marciniak, el árbitro de la final del Mundial de Catar 2022?

El polaco Szymon Marciniak ha sido designado como árbitro de la final de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 que este domingo 18 de diciembre disputarán Argentina y Francia en el Estadio de Lusail.

De 41 años, Marciniak es árbitro FIFA desde 2011. El del domingo será su tercer encuentro en la cita de Catar tras haber dirigido el triunfo de Francia por 2-1 ante Dinamarca en la fase de grupos y el duelo de octavos de final entre la finalista, Argentina, y Australia, con victoria de los primeros por 2-1.

“[Poder arbitrar la final de un Mundial] suena muy bien. Es increíble, la verdad. Ahora estoy muy orgulloso de mí mismo y de mi equipo porque, por supuesto, no es sólo Szymon Marciniak, es un gran equipo".

"Llevamos trabajando desde siempre y somos como una familia: ganamos juntos y a veces perdemos juntos. El arbitraje no consiste sólo en ganar, sino también en perder", destacó Marciniak, acordándose de sus compañeros Paweł Sokolnick y Tomasz Listkiewicz, que estarán el domingo de árbitros asistentes".

La final es también un premio para Marciniak, que recientemente tuvo algunos problemas de salud que por suerte son ya parte del pasado.

"Lo pasé muy mal durante el último año y medio. Sufrí taquicardias, que es una enfermedad del corazón. Al principio, fue muy difícil y tuve que dejar el arbitraje. Me perdí la Eurocopa, que para un árbitro que está en su mejor edad fue una sensación terrible. Solo mi equipo y yo sabemos lo difícil que fue. Pero ahora la vida me lo devuelve y, como pueden ver, ni siquiera puedo dejar de sonreír. Es una gran sensación".

Marciniak está arbitrando en su segundo Mundial tras haberlo hecho en la edición de Rusia 2018. Habitual en los Clasificatorios para la Copa Mundial en Europa, también estuvo presente en la pasada Copa Árabe de la FIFA 2021 de Catar. En la UEFA Champions League ha dirigido partidos durante las últimas temporadas, llegando en la pasada campaña a arbitrar la ida de las semifinales entre el Liverpool FC y el Villarreal CF.

Szymon Marciniak fue futbolista

El árbitro polaco, que fue futbolista antes que colegiado y jugaba en el modesto Wisla Plock, el equipo de su ciudad natal, recordó también cómo llegó ese momento en el que decidió que podía probar en el arbitraje tras ser expulsado en un partido y su posterior conversación con el colegiado que le enseñó la tarjeta roja.

"Hablamos después del partido y me dijo una frase muy importante. Yo le dije: 'Usted es el peor árbitro que he visto'. Por supuesto, utilicé palabras peores. Pero él me comentó: 'Si crees que esto es un trabajo fácil, puedes ir e intentarlo. Ya verás'. Y yo pensaba, ¿por qué no? Tengo que demostrar que él es realmente mediocre y que yo voy a ser mejor, así que, inmediatamente fui al curso", destacó el árbitro.

Por su parte, el catarí Abdulrahman Al-Jassim será el árbitro del partido por la tercera plaza entre Croacia y Marruecos. De 35 años, es arbitro FIFA desde 2013, y en la presente Copa Mundial de la FIFA dirigió el partido entre Estados Unidos y Gales de la fase de grupos.

Entre sus principales logros está arbitrar la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA de 2019 entre Liverpool y Flamengo, además de ser uno de los árbitros asistentes de vídeo durante la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.