¿Quién es Yenny Álvarez, la mejor atleta del año en Colombia?

Yenny Álvarez se quedó con el galardón más anhelado de los Premios Altius que se llevaron a cabo este miércoles en la ciudad de Bogotá y que contó con la presencia de decenas de atletas olímpicos colombianos, quienes hacen parte de la historia del deporte a nivel nacional.

La pesista Yenny Fernanda Álvarez Caicedo nació en Cali en mayo de 1995 (27 años). Desde muy pequeña tuvo facilidades para los deportes de alto esfuerzo y su vida se encaminó hacia el levantamiento de pesas, deporte que hoy la galardona como la mejor atleta de todo el 2022.

Actualmente, Álvarez pertenece al Equipo Bogotá, con el que ha llevado a cabo un año maravilloso y con el que sueña poder ganarse un cupo en la selección para los Juegos Olímpicos de París.

​Entre los logros deportivos se destaca que en 2021 ganó la medalla de plata en su evento en el Campeonato Mundial de Halterofilia celebrado en Tashkent, Uzbekistán.

Sin embargo, el año que la ha llevado a triunfar y hacerse cada vez más reconocida en el deporte nacional e internacional fue el 2022, cuando consiguió la medalla de oro en el evento femenino de 59 kg en el Campeonato Mundial de Halterofilia de 2022 realizado en Bogotá, Colombia.

La pesista estaba en condición de local y toda la fanaticada la apoyó para que lograra quedarse con el oro. “Antes que nada gloria a Dios, él es mi mano derecha, él me ayudó a conseguirlo. Estoy muy feliz, he terminado el año satisfactoriamente, siendo campeona mundial. Esto es una felicidad enorme, hemos trabajado fuerte desde el IDRD y la Federación Colombiana de Pesas, junto a los entrenadores y todos los que me han brindado su apoyo para alcanzar este logro. Todos somos un equipo y hacemos parte de este logro”, dijo en ese momento.

Pero ahí no quedaron sus triunfos en este año. Yenny Álvarez también ganó dos medallas de oro en los Juegos Bolivarianos de 2022 realizados en Valledupar, Colombia. Además, se quedó con la medalla de oro en su evento en los Juegos Sudamericanos 2022 realizados en Asunción, Paraguay.

Periodistas de los medios de comunicación más importantes del país hicieron parte del jurado que eligió a los ganadores de toda la noche, entre ellos Edilson Ballesteros de Noticias RCN y Carlos Julio Guzmán de Win Sports.