¿Quiénes clasificarán a los cuadrangulares de la Liga BetPlay según la IA?

A solo tres jornadas del final del todos contra todos, la Liga BetPlay II-2025 entra en su etapa más emocionante. Ocho equipos mantienen vivas sus esperanzas de meterse entre los ocho mejores, pero solo dos podrán hacerlo. Bucaramanga, Nacional, Junior, Medellín y Fortaleza ya tienen el boleto asegurado, mientras que los demás clubes viven una auténtica final anticipada en cada fecha.

El panorama es el siguiente: Tolima (29 puntos) parece tener medio pie adentro, mientras que Llaneros (25) y Águilas Doradas (24) ocupan hoy la séptima y octava posición. Detrás de ellos aparecen con opciones matemáticas América de Cali (23), Alianza FC (23), Santa Fe (22), Millonarios (21) y Deportivo Cali (20). Las tres últimas fechas prometen drama, goles y definiciones que pueden cambiar por completo el panorama.

Tolima (29 pts) prácticamente está adentro; con un triunfo más llega a 32 y asegura.

Llaneros (25 pts) depende de sí mismo, pero tiene duelos difíciles.

Águilas Doradas (24 pts) está en zona de riesgo: su calendario es durísimo y un par de derrotas lo dejarían fuera.

América (23 pts) es el que más opciones reales tiene de “meterse” si los de arriba fallan; tiene nómina para hacerlo y dos partidos de local.

Santa Fe (22 pts) necesita ganar todo lo que queda, algo posible, pero con margen mínimo.

Millonarios (21 pts) y Cali (20 pts) ya dependen de una combinación casi milagrosa de resultados.

“Sí creo que puede haber un cambio. Si un equipo logra desbancar a los actuales del top 8, el candidato más probable es América de Cali, seguido por Santa Fe, dependiendo de cómo se den los próximos resultados”, señaló la inteligencia artificial.

Pronóstico final de la inteligencia artificial

Clasificados: Bucaramanga, Nacional, Junior, Medellín, Fortaleza, Tolima, Llaneros y América de Cali (entrando en la última jornada).