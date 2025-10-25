CANAL RCN
¡Arde la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II 2025 y hay sorpresas! Así quedó tras el triunfo de América vs. Junior

A falta de las últimas jornadas del 'todos contra todos', la tabla de posiciones quedó de 'infarto'. Estos son los detalles.

Foto: @americadecali en Instagram.

Noticias RCN

octubre 25 de 2025
08:26 a. m.
La fecha 17 de la Liga BetPlay II 2025 comenzó a jugarse el viernes 24 de octubre y dejó la tabla de posiciones revolucionada.

En esta ocasión, la jornada futbolera la abrieron Fortaleza y Pasto, en el estadio Metropolitano de Techo, y el triunfo fue para los 'Amix' con marcador de 2-0. Por lo tanto, los dirigidos por Sebastián Oliveros aseguraron su clasificación a los cuadrangulares tras llegar a 31 puntos.

Asimismo, Alianza se impuso 2-0 vs. La Equidad, América de Cali enfrentó a Junior y Pereira, con sus jugadores sub-20 por las deudas que tiene con el plantel profesional, recibió a Águilas Doradas.

Los 'escarlatas', en un partido clave, le ganaron 2-1 a Junior de Barranquilla, mientras que Águilas Doradas comenzó perdiendo vs. Pereira, pero finalmente se impuso 1-5.

En consecuencia, hubo cambios considerables en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II 2025 que, en la recta final del 'todos contra todos', cada vez arde más.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II 2025 tras el triunfo de América de Cali vs. Junior en la fecha 17

América de Cali, con su victoria agónica vs. Junior de Barranquilla, llegó a 23 puntos y quedó muy cerca de los ocho.

La tabla de posiciones tras los primeros cuatro partidos de la fecha 17 en la Liga BetPlay II 2025, está así:

  1. Bucaramanga: 31 puntos (+14).
  2. Medellín: 31 puntos (+12).
  3. Junior: 31 puntos (+10).
  4. Fortaleza: 31 puntos (+7).
  5. Atlético Nacional: 28 puntos (+8).
  6. Tolima: 26 puntos (+6).
  7. Llaneros: 25 puntos (+2).
  8. Águilas Doradas: 24 puntos (+3).
  9. América de Cali: 23 puntos (+2).
  10. Alianza: 23 puntos (0).
  11. Santa Fe: 22 puntos (+2).
  12. Deportivo Cali: 20 puntos (-3).
  13. Once Caldas: 19 puntos (-5).
  14. Millonarios: 18 puntos (-5).
  15. Unión Magdalena: 18 puntos (-6).
  16. Deportivo Pereira: 18 puntos (-6).
  17. Envigado: 16 puntos (-4).
  18. Pasto: 13 puntos (-8).
  19. Boyacá Chicó: 13 puntos (-12).
  20. La Equidad: 11 puntos (-17).

Así se seguirá jugando la fecha 17 de la Liga BetPlay II 2025

Este sábado 25 de octubre, se jugarán los siguientes cuatro partidos en la Liga BetPlay II 2025:

  • Envigado vs. Boyacá Chicó, a las 2:00 de la tarde.
  • Tolima vs. Deportivo Cali, a las 3:00 de la tarde.
  • Bucaramanga vs. Llaneros, a las 4:10 de la tarde.
  • Independiente Santa Fe vs. Millonarios, a las 6:20 de la tarde.
Mientras tanto, el domingo 26 de octubre, la jornada seguirá así:

  • Atlético Nacional vs. Independiente Medellín, a las 6:30 de la tarde.
  • Once Caldas vs. Unión Magdalena, a las 8:30 de la noche.

 

