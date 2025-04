Quiero ser la número uno del mundo y conquistar una medalla olímpica: Camila Osorio

La tenista colombiana Camila Osorio en entrevista con Caterine Ibargüen habló de su carrera deportiva y sus aspiraciones futuras.

Camila, con una familia de tradición deportiva, contó que eligió el tenis por descarte, siendo la única en practicar este deporte.

"Ninguno ha jugado tenis, todo lo del tenis fue por descarte, porque cuando estaba más pequeña, mis papás me dijeron escoge un deporte, solo por recreación, y dije: -tenis, natación o patinaje- (...) llevémosla al tenis, como porque nadie juega tenis en la casa, no le va a gustar y aquí seguimos".

También habló sobre la influencia de la tenista Fabiola Zuluaga en su carrera, recordó cómo desde pequeña se propuso superar los logros de su ídolo.

"Desde que empecé siempre fue Fabiola, aparte de que el mismo que la formó ella, me formó a mí (...) fue admiración hacia ella, hacia su trabajo".

Camila se refirió a los desafíos que ha enfrentado, como tener que dejar su hogar a temprana edad para entrenar en Estados Unidos y retirarse del colegio cuando cursaba séptimo para empezar a estudiar virtualmente.

"A los 11 o 12 años me fui para Estados Unidos a entrenar sin mis papás, obviamente quería luchar por ese sueño y sabía que aquí en Colombia era un poco más difícil. Fui a buscar más oportunidades allá y fue algo muy duro para mí". Sin embargo, agradece a sus padres apoyarla para poder cumplir sus sueños.

Ahora, dijo, tiene la posibilidad de viajar con algún integrante de su familia a los diferentes torneos.

¿Cómo haces con el tema de salud mental? ¿Cómo lo trabajas?

Camila enfatizó en la importancia de la salud mental en el deporte de alto rendimiento y tener a los seres queridos como apoyo.

"No se le daba tanta importancia antes, pero ahora pues nos damos cuenta que es todo, la salud mental, el estar bien, el estar tranquilo, es sumamente importante (...) Algo que a mí me funciona es rodearme de personas que me apoyen, que me den soporte, el estar con mi familia, con mis amigos, eso me da mucha tranquilidad y me ayuda a estar en el momento, en el presente".

Dijo que tuvo días en los que sentía que se hundía, que no era suficiente. "Uno empieza a pensar que el nombre y el numerito de al lado es lo que más importa, entonces si bajé el ranking es como fracasé (...) Pero entonces, hay otras cosas que cuentan, yo puedo hacer mucho más, yo soy mucho más que esto. No solo soy tenis, soy hija, soy mujer, soy persona".

¿Qué mensajes le das a estas niñas cuando sienten presionadas? ¿Cómo combatir ese momento que se siente de fracaso?

"Nosotras somos mucho más de lo que pensamos, de lo que nos imaginamos, ser conscientes de que somos mucho más, somos mujeres capaces (...) entonces sacar esa fortaleza mental de decir: yo puedo seguir, puedo continuar".

“A veces uno no quiere, pero hay que seguir”

La tenista reveló que días antes de participar en la Copa Colsanitas, de la cual fue ganadora, estuvo muy triste y sin ganas de entrenar.

“No me fue tan bien en Miami y ya venía la Copa Colsanitas, estaba muy triste, estuve como dos o tres días sin querer ver las raquetas, sin querer entrenar. Dije, no me siento bien, no quiero hacer esto, no quiero ver la cancha, no me quería retirar ni mucho menos, pero era como que necesitaba un momento”.

Pero, luego se levantó con ganas de seguir, sintió que había muchas cosas alrededor además de la raqueta para continuar motivada.

“De pronto no quiero pero tengo que seguir porque hay mucho más, creo que se muestra la disciplina, de pronto hoy no tengo tantas ganas, no estoy tan motivada, pero tengo que seguir haciéndolo y tengo que volver a intentar y volver a intentar, y se dio el resultado de la Copa”.

Camila compartió con Caterine su experiencia en los Juegos Olímpicos, describiéndola como "increíble" y "una de las cosas más hermosas que me ha dado el deporte". La atleta reveló su emoción al conocer a otros deportistas admirados, como el ciclista Nairo Quintana.

Ahora está entusiasmada por los próximos torneos, incluyendo el Masters 1000 de Madrid y el Grand Slam de Roland Garros.

"Me siento bien, me siento segura, capaz, ganadora", afirmó.