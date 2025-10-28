CANAL RCN
Deportes

Bus con hinchas del Flamengo sufrió grave accidente previo a semifinal de Libertadores contra Racing

Un bus con hinchas del Flamengo sufrió un grave accidente en una autopista de Brasil mientras se dirigía a Argentina para el partido de la Copa Libertadores.

flamengo vs. Racing
Foto: AFP y edición

Noticias RCN

octubre 28 de 2025
05:22 p. m.
Un grave accidente de tránsito se registró en las últimas horas en territorio brasileño y tuvo como protagonistas a hinchas del Flamengo, quienes viajaban rumbo a Argentina para acompañar a su equipo en las semifinales de la Copa Libertadores.

De acuerdo con reportes oficiales, al menos 16 personas resultaron heridas, aunque por fortuna no se reportaron víctimas fatales.

El incidente ocurrió en la autopista de Barra Mansa, a las afueras de Río de Janeiro, cuando el autobús en el que se transportaban los fanáticos volcó tras derrapar sobre el pavimento mojado por la lluvia, según informó la Policía de Carreteras Federal.

Hinchas heridos fueron trasladados a centros médicos

Las autoridades confirmaron que los 16 heridos fueron atendidos de inmediato y trasladados a hospitales cercanos, donde permanecen bajo observación médica.

“De acuerdo con informaciones preliminares, no hay fallecidos y todos los pasajeros fueron rescatados con vida”, señaló el parte oficial.

Fotografías y videos compartidos en redes sociales mostraron al bus cruzado en medio de la vía, con fuertes daños en la parte lateral.

El accidente ocurrió alrededor de las 16:00 horas locales (19:00 GMT) y provocó congestión vehicular en la zona mientras los organismos de emergencia atendían la situación.

Flamengo se pronunció tras el accidente

El Flamengo, uno de los clubes más populares de Brasil, emitió un comunicado lamentando lo ocurrido y asegurando que ya está coordinando con las autoridades locales para garantizar la atención médica de los accidentados.

“El club se puso en contacto con las autoridades de la región para acompañar la atención de los hinchas afectados”, indicó el comunicado.

Por su parte, una de las barras oficiales del equipo escribió en redes sociales que “todos los aficionados están a salvo” y que “la vida de ninguno corre peligro”.

