Flamengo vs. Racing, semifinal de Copa Libertadores este miércoles: hora y canal para ver

Repotenciado tras vencer al Palmeiras para darle caza en el liderato del Brasileirão, el Flamengo es gran favorito al abrir este miércoles en el estadio Maracaná las semifinales de la Copa Libertadores ante el Racing de Avellaneda, pero enfrenta una seria amenaza: Adrián "Maravilla" Martínez.

El atacante de 33 años es el máximo artillero de esta edición de la Libertadores junto al argentino José Manuel López (Palmeiras), con siete goles cada uno, y fue decisivo con dianas para la Academia en octavos de final contra Peñarol y en cuartos frente a Vélez Sarsfield.

Ahora, recuperado de una lesión muscular que lo tuvo fuera de las canchas por 15 días, Martínez enfoca la mira sobre el arco del Mengão.

Y aunque el equipo de Rio de Janeiro, tres veces campeón (1981, 2019 y 2022), es sólido candidato a ganar el torneo, su técnico, Filipe Luís, muestra cautela antes de la ida de este cruce.

"Ser mejor que Racing en 180 minutos no es fácil", comentó el entrenador en rueda de prensa, después del triunfo dominical contra el Verdão. "Es un equipo que tiene muchísima intensidad (...), aceleran y son muy verticales".

La vuelta será el miércoles de la próxima semana en El Cilindro.

El ganador enfrentará en la final, el 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, al triunfador de la eliminatoria entre el Palmeiras y el ecuatoriano Liga de Quito, que arranca el jueves.

Un dúo letal

Con su triunfo 3-2 del fin de semana, el Flamengo alcanzó al Palmeiras en la cima de la liga brasileña, con 61 puntos cada uno y diez partidos por delante.

Giorgian de Arrascaeta y Pedro fueron fundamentales. Se combinaron para abrir el marcador, con gol del 10 uruguayo y asistencia del 9 brasileño, y después intercambiaron roles en el tercer tanto.

En medio de conversaciones para renovar su contrato con el club carioca, que vence a finales del próximo año, De Arrascaeta vuela: suma 15 goles y 12 asistencias en 26 compromisos en el campeonato local.

"Nos quedan diez finales (en el Brasileirão)" y "ahora tenemos la Libertadores, que es otra historia", declaró el futbolista uruguayo con vistas al compromiso del miércoles, con pitazo inicial a las 7:30 p.m. (hora colombiana) y tendrá transmisión de ESPN y Disney+.

La mala noticia para Filipe Luís fue la lesión del defensor Léo Ortiz, que se lastimó el tobillo derecho en un choque con el atacante Vitor Roque. Fue sustituido por Danilo, quien se perfila como titular en el centro de la zaga junto a Leo Pereira.

"¿Cómo vamos a tener miedo?", dijo, sonriente, el entrenador de Racing, Gustavo Costas.

"Estamos en semifinales y hay que estar contentos, orgullosos", agregó en conferencia de prensa después del triunfo 1-0 del viernes de su equipo ante Aldosivi en la liga argentina, encuentro en el que reapareció "Maravilla" Martínez al entrar como suplente en el minuto 71.

No es la única pieza importante que está de vuelta en las filas del cuadro argentino después de lesiones: Juan Nardoni y Santiago Sosa también están disponibles.

Resucitado con Costas en el banquillo, a Racing se le han dado bien los rivales brasileños últimamente.

Alzó la Copa Sudamericana 2024 al derrotar en la final al Cruzeiro y, a principios de año, se impuso en la Recopa sobre el campeón de la Copa Libertadores, Botafogo.

Alineaciones probables:

Flamengo: Agustín Rossi - Emerson Royal, Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro - Jorginho, Saúl Ñíguez - Luiz Araújo, Giorgian de Arrascaeta, Samuel Lino - Pedro. DT: Filipe Luís.

Racing: Facundo Cambeses - Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas - Santiago Solari, Santiago Sosa, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Tomás Conechny - Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Con información de AFP