Andrés Rojas en el ojo del huracán por insólita expulsión en duelo entre Flamengo y Estudiantes

Una vez más, el arbitraje colombiano se encuentra en el ojo de la polémica, esta vez a nivel continental. El protagonista, el bogotano Andrés Rojas, hombre que ha sido altamente criticado en las últimas horas por su actuación en el duelo de cuartos de final de Copa Libertadores entre Flamengo y Estudiantes de la Plata.

La expulsión de Gonzalo Plata fue la gran polémica de la noche en el Maracaná. El extremo ecuatoriano vio la roja por segunda amarilla a los 37 minutos del segundo tiempo.

La insólita acción se dio cuando jugador del Mengao fue a disputar la pelota en el aire y anticipó a Facundo Rodríguez, quien lo golpeó con su pie zurdo. El árbitro Andrés Rojas consideró que fue falta de Plata sobre el defensor de Estudiantes: le sacó la segunda amarilla y lo expulsó.

El escándalo se agrandó debido a que la jugada pudo haber sido falta a favor de Flamengo y por consiguiente penal, algo que hubiera cambiado el rumbo de la serie que en ese momento se encontraba 2-0.

Así fue la polémica expulsión de Rojas en Libertadores

"Que no vuelva a dirigir nunca más", jugador de Flamengo

Tras el duelo, que terminó a favor de los brasileños por 2-1, varios jugadores e incluso el técnico Filipe Luis arremetieron de manera certera contra el colombiano.

"El resultado final está muy condicionado por el arbitraje. Los errores cometidos hoy nos perjudicaron inmensamente", lanzó, sin filtro, Samuel Lino.

"Es escandaloso y vergonzoso ver que esto ocurra en la máxima competición de Sudamérica. Insto a la Conmebol a que preste atención al partido de vuelta, ¡porque esto no puede volver a ocurrir! Es importante que alguien se pronuncie. ¡Lo que pasó allí fue un escándalo!", agregó por su parte José Boto, director de fútbol de Flamengo.

"Fue penal a nuestro favor y el árbitro expulsó a Plata. Durante el gol, el balón le dio en el brazo. No puede ser casualidad. Una vez más, un equipo con mucha más posesión y un juego mucho más ofensivo recibe más tarjetas que su rival", completó.