CANAL RCN
Deportes

¿Por cuánto tiempo volvió a firmar Radamel Falcao García con Millonarios? ¡Ya se reveló!

Radamel Falcao García tendrá su segunda etapa en el club 'embajador'.

Foto: AFP.

Noticias RCN

enero 07 de 2026
08:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Millonarios se movió de manera sigilosa, pero inteligente en el mercado de fichajes y concretó el regreso de Radamel Falcao García para el 2026.

En la tarde del 6 de enero, el club 'embajador' rompió las redes sociales tras un post en el que hablaron de un 'Last dance'.

¿Qué partidos se perderá Falcao con Millonarios?: este sería su posible debut
RELACIONADO

¿Qué partidos se perderá Falcao con Millonarios?: este sería su posible debut

Además, este 7 de enero, a las 9:00 de la mañana, Millonarios anunció a Radamel Falcao García como su nuevo refuerzo e hizo énfasis en que sus caminos merecían volver a juntarse.

"En la vida hay decisiones que se toman con convicción y también con lo que uno siente. El amor no siempre es fácil, pero siempre es sincero y cuando lo que se siente es real siempre encuentra el camino de vuelta", planteó Millonarios en un video.

"Radamel Falcao García regresa a su casa para un último baile", complementó el club también en una pieza gráfica adicional.

¿Por cuánto tiempo será el nuevo contrato de Radamel Falcao García en Millonarios para el 2026?

Tras el anuncio oficial, Julián Capera, el periodista de ESPN que siempre tiene información de primera mano sobre Millonarios, reveló que, en principio, Radamel Falcao García firmó un contrato por seis meses.

Sin embargo, se ha conocido que existe la posibilidad de acordar una renovación a mitad de año.

"Falcao García llegará mañana (8 de enero) a Buenos Aires para reportarse a la concentración de Millonarios. Firma, inicialmente, por seis meses", redactó Julián Capera en X.

Este fue el pronunciamiento de Radamel Falcao García tras su confirmación como nuevo jugador de Millonarios para el 2026

Luego de que Millonarios reveló el acuerdo en sus redes sociales, Radamel Falcao García también publicó un post.

Radamel Falcao García tendrá su ‘Last Dance’ con Millonarios: oficial
RELACIONADO

Radamel Falcao García tendrá su ‘Last Dance’ con Millonarios: oficial

"Vamos siempre juntos. Vamos, Millonarios", escribió junto a una foto en la que una de sus manos está sosteniendo la camiseta del club 'embajador'.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo fue elegido como uno de los mejores técnicos del mundo: vea el top 10 de IFFHS

Independiente Santa Fe

Volvió a suceder: a Independiente Santa Fe se le habría caído un fichaje ya anunciado

Selección Colombia Femenina

Selección Colombia disputará la She Believes Cup 2026

Otras Noticias

Inseguridad en Bogotá

VIDEO | Adulto mayor terminó en el piso tras violento robo que incluyó disparos en Suba

Las imágenes muestran cómo delincuentes atacaron sin piedad a un hombre de la tercera edad y su pareja.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 7 de enero de 2026

Consulta el resultado del Super Astro Luna de hoy 7 de enero de 2025, conoce el número y signo ganador del sorteo y revisa si tu apuesta fue la ganadora.

Artistas

Yeferson Cossio tuvo que volver a ser hospitalizado de urgencia: esto se conoció

Artistas

Luto: murió estrella de reconocida banda musical

Salud mental

¿No es posible tener más de 150 amigos?: esto dice la teoría de Dunbar