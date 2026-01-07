¿Por cuánto tiempo volvió a firmar Radamel Falcao García con Millonarios? ¡Ya se reveló!

Millonarios se movió de manera sigilosa, pero inteligente en el mercado de fichajes y concretó el regreso de Radamel Falcao García para el 2026.

En la tarde del 6 de enero, el club 'embajador' rompió las redes sociales tras un post en el que hablaron de un 'Last dance'.

Además, este 7 de enero, a las 9:00 de la mañana, Millonarios anunció a Radamel Falcao García como su nuevo refuerzo e hizo énfasis en que sus caminos merecían volver a juntarse.

"En la vida hay decisiones que se toman con convicción y también con lo que uno siente. El amor no siempre es fácil, pero siempre es sincero y cuando lo que se siente es real siempre encuentra el camino de vuelta", planteó Millonarios en un video.

"Radamel Falcao García regresa a su casa para un último baile", complementó el club también en una pieza gráfica adicional.

¿Por cuánto tiempo será el nuevo contrato de Radamel Falcao García en Millonarios para el 2026?

Tras el anuncio oficial, Julián Capera, el periodista de ESPN que siempre tiene información de primera mano sobre Millonarios, reveló que, en principio, Radamel Falcao García firmó un contrato por seis meses.

Sin embargo, se ha conocido que existe la posibilidad de acordar una renovación a mitad de año.

"Falcao García llegará mañana (8 de enero) a Buenos Aires para reportarse a la concentración de Millonarios. Firma, inicialmente, por seis meses", redactó Julián Capera en X.

Este fue el pronunciamiento de Radamel Falcao García tras su confirmación como nuevo jugador de Millonarios para el 2026

Luego de que Millonarios reveló el acuerdo en sus redes sociales, Radamel Falcao García también publicó un post.

"Vamos siempre juntos. Vamos, Millonarios", escribió junto a una foto en la que una de sus manos está sosteniendo la camiseta del club 'embajador'.