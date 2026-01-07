¿Qué partidos se perderá Falcao con Millonarios?: este sería su posible debut

El regreso de Radamel Falcao García a Millonarios marcó uno de los momentos más emotivos del inicio del 2026 en el fútbol colombiano. La vuelta del máximo referente ofensivo del país despertó ilusión en la hinchada ‘embajadora’, que vuelve a soñar con ver al ‘Tigre’ defendiendo los colores del club de sus amores. Sin embargo, la expectativa deberá ir acompañada de paciencia, ya que el delantero no podrá estar disponible de inmediato para los primeros compromisos del campeonato.

El experimentado atacante arrastra una sanción disciplinaria desde el primer semestre de 2025, impuesta tras sus fuertes declaraciones sobre el arbitraje del Fútbol Profesional Colombiano luego de la eliminación de Millonarios en aquella temporada. Esa situación condiciona su regreso a las canchas y obliga al cuerpo técnico a planificar el inicio del torneo sin una de sus principales figuras.

La sanción que aplaza el regreso del ‘Tigre’ a las canchas

Debido a esta suspensión, Falcao se perderá las primeras jornadas de la Liga BetPlay 2026-I, lo que representa un reto para el equipo en el arranque del semestre. El delantero no estará disponible para los encuentros frente a Atlético Bucaramanga, Junior de Barranquilla, Deportivo Pasto e Independiente Medellín, partidos que exigirán máxima concentración y profundidad ofensiva por parte del plantel.

Aunque Millonarios estudia alternativas jurídicas para intentar reducir el castigo, lo cierto es que el panorama inicial indica que el ‘Tigre’ deberá cumplir estas fechas fuera de competencia. Durante este periodo, el cuerpo técnico trabajará en su puesta a punto física y futbolística, con el objetivo de que llegue en óptimas condiciones cuando esté habilitado para jugar.

El posible debut y la planificación de Millonarios

Si el calendario se mantiene y no hay modificaciones en la sanción, el debut oficial de Radamel Falcao García estaría previsto para la quinta jornada de la Liga BetPlay 2026-I, cuando Millonarios visite a Deportivo Cali en el estadio de Palmaseca. Ese compromiso podría marcar el reencuentro del delantero con la competencia oficial y un nuevo capítulo de su historia con el club capitalino.

Mientras tanto, Millonarios confía en la solidez del grupo y en la capacidad de sus atacantes para responder en los primeros partidos. La presencia de Falcao, aun desde fuera del campo, ya representa un valor agregado por su liderazgo y experiencia, aspectos que pueden ser determinantes en el desarrollo del torneo.

Con este panorama, el equipo ‘embajador’ afronta el inicio del 2026 con ilusión renovada, consciente de que el regreso del ‘Tigre’ será progresivo, pero convencido de que su aporte puede resultar decisivo en la lucha por los objetivos trazados para la temporada.