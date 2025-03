Pararse en el balón le salió caro a Neyser Villarreal: este fue el regaño de Radamel Falcao García

El pasado miércoles 26 de marzo, Millonarios jugó contra Independiente Santa Fe un clásico adelantado que corresponde a la fecha 17 de la Liga BetPlay I 2025.

Los 'albiazules' fueron locales y, luego de un primer tiempo parejo y en el que Independiente Santa Fe sufrió la expulsión de Harold Santiago Mosquera, superaron en los últimos 45 minutos a su rival de patio con una actuación excepcional de los juveniles y ganaron 2-0.

El primer gol lo hizo Luis Marimón al minuto 61 y el segundo fue obra de Kevin Palacios, al 70, tras un enganche que dejó sin reacción a Jordy Monroy y Andrés Mosquera Marmolejo.

De esa manera, con el resultado a favor, Neyser Villarreal, el delantero que brilló con la Selección Sub-20 en el último Sudamericano, recibió el balón sobre la banda derecha y se paró sobre él. Por ende, los jugadores de Independiente Santa Fe se molestaron y fueron a buscarlo airadamente.

Además, el árbitro interrumpió el partido y le mostró amarilla al joven atacante de Millonarios bajo el argumento de que estaba intentando 'provocar' al rival.

Unas fechas antes, Francisco Chaverra hizo esa misma jugada en El Campín, en un partido vs. Millonarios, y Radamel Falcao García y Leonardo Castro se enfurecieron y le reclamaron cuando se terminó el primer tiempo.

Por lo tanto, Radamel Falcao García no dejó pasar la jugada de Neyser Villarreal y le llamó la atención en la sede de entrenamiento de Millonarios. ¿Qué fue exactamente lo que le dijo el histórico delantero de la Selección Colombia?

Así fue el regaño de Radamel Falcao García a Neyser Villarreal por pararse encima del balón

Neyser Villarreal, en una transmisión en vivo que realizó en sus redes sociales después del partido contra Independiente Santa Fe, contó que Radamel Falcao García lo llamó aparte para regañarlo por la 'chaverrinha' y pedirle que no la siga haciendo.

"El día del partido, en el camerino, Falcao me dijo 'necesito hablar contigo' y yo le dije que bueno. Sin embargo, me dijo que tenía que ser al otro día", comenzó expresando Neyser Villarreal.

"Entonces yo pensé que me iba a dar algo o a felicitarme y cuando llegamos al entrenamiento me llamó y es el 'Tigre', ¿cómo no voy a ir? Yo estaba haciendo algo y dejé eso para ir a donde él porque no puedo decirle que no ni hacerlo esperar", añadió el joven ariete de Millonarios.

"Ahí él me dijo que, primero que todo, felicitaciones por el buen partido y que siguiera así, pero que la jugada que hice no la volviera a hacer porque en Argentina me pateaban", complementó.

De igual manera, Neyser Villarreal dejó claro que Radamel Falcao García catalogó ese acto como una "payasada" y que él se comprometió a no volverla a hacer.

Asimismo, el joven delantero explicó que le preguntó al 'Tigre' que qué jugadas podía hacer y que él, teniendo en cuenta su amplia experiencia, le manifestó que en lo único en lo que debía concentrarse es en los goles.

¿Cuánto tiempo de recuperación le queda a Radamel Falcao García para volver a jugar con Millonarios?

El pasado 9 de marzo, Millonarios confirmó que Radamel Falcao García había sentido una molestia física en un entrenamiento y que los exámenes diagnósticos habían revelado que el parte médico era una lesión grado 2 al nivel del recto femoral anterior derecho.

En ese sentido, aunque el cuerpo médico de Millonarios, aseguró que la incapacidad la irían determinando según la evolución del delantero, en las últimas horas manifestaron que, aproximadamente, a Falcao aún le quedan tres semanas de recuperación.