Rafael Dudamel y algunos jugadores del Pereira presentaron su renuncia oficial

El Deportivo Pereira atraviesa uno de los momentos más complicados de los últimos años. En las últimas horas se confirmó que Rafael Dudamel presentó su renuncia con justa causa al cargo de director técnico del conjunto ‘matecaña’, debido al incumplimiento en los pagos de su salario y al atraso económico que también afecta a varios jugadores del plantel profesional. La situación ha generado gran preocupación entre los hinchas y ha encendido las alarmas en la dirigencia del club risaraldense.

El estratega venezolano, que había asumido el cargo con un proyecto deportivo ambicioso, decidió dar un paso al costado tras dos meses de salario adeudado y ante la falta de soluciones por parte de la administración. Según se conoció, Dudamel contaba con contrato vigente hasta diciembre de 2026, pero su salida se produjo amparada en la legislación laboral, lo que lo deja como agente libre para negociar con cualquier equipo del fútbol colombiano o del exterior.

Jugadores también abandonan el proyecto deportivo

La renuncia de Dudamel no fue un hecho aislado. En las horas posteriores, trascendió que Santi Merheg y Yuber Quiñones, integrantes del primer equipo, también decidieron abandonar la institución bajo los mismos argumentos de incumplimiento económico. Estas bajas profundizan la crisis que vive el Pereira, un club que hasta hace poco era ejemplo de gestión por su título en el 2022 y su destacada participación en torneos internacionales.

El panorama es incierto: sin técnico en propiedad y con una plantilla golpeada por los problemas financieros, el conjunto risaraldense deberá afrontar las últimas fechas de la Liga BetPlay en medio de la inestabilidad y el descontento generalizado.

Un futuro incierto para el Deportivo Pereira

El caso de Dudamel refleja una situación que preocupa a la Dimayor y al entorno del fútbol profesional colombiano, pues no es la primera vez que un club enfrenta dificultades para cumplir con sus obligaciones contractuales. Mientras tanto, el entrenador venezolano espera resolver los temas legales para definir su futuro deportivo, que podría continuar en otro equipo del país o en el extranjero.

Por su parte, la afición del Pereira exige respuestas concretas y un plan inmediato para estabilizar la institución. Lo cierto es que la salida de Rafael Dudamel marca un punto de quiebre en la temporada y deja al equipo ‘matecaña’ en un escenario complejo, con más dudas que certezas sobre lo que vendrá en los próximos meses.