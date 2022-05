¿Qué es el síndrome de Müller-Weiss, la enfermedad que sufre Rafael Nadal?

El horizonte se complica para el objetivo de Rafael Nadal de sumar un 14º título en Roland Garros (22 de mayo-5 de junio): a 10 días de la cita parisina, el tenista español cayó eliminado en octavos del Masters 1000 de Roma, lesionado en un pie.

"No me he lesionado, soy un jugador que vive con una lesión. No hay nada nuevo", declaró Nadal tras perder 1-6, 7-5 y 6-2 con el canadiense Denis Shapovalov (N.16).

El número 4 del mundo y rey de la tierra batida, ganó cómodamente el primer set, pero a partir del segundo comenzó a tener problemas en sus desplazamientos afectado por la lesión crónica que sufre en un pie y que le obligó a poner fin a su temporada pasada en el mes de agosto, lo que no hace presagiar nada bueno de cara a Roland Garros.

Nadal sufre desde hace años del síndrome de Müller-Weiss, una enfermedad degenerativa que se caracteriza por la deformación de uno de los huesos del pie. Es una enfermedad incurable, pero que no ha impedido al español tener una exitosa carrera, aunque sí le ha hecho tener que parar en varios momentos.

Nadal regresó a comienzos de año y ganó el Abierto de Australia para sumar su 21º Grand Slam, un récord, aunque después de la gira estadounidense volvió a parar por un problema en las costillas en Indian Wells y reapareció en las canchas en el Masters 1000 de Madrid la semana pasada, donde perdió en cuartos con su joven compatriota de 19 años Carlos Alcaraz, la nueva sensación del circuito ATP.

"Sueño con ese objetivo"

"Desgraciadamente, mi día a día es difícil, pero es así. A veces me cuesta aceptar la situación de no poder entrenarme normalmente durante días", explicó este jueves.

"Hoy (jueves) me empezó a doler a mitad del segundo set y se ha vuelto insoportable", admitió un Nadal que no renuncia a Roland Garros.

"Tengo que aceptar la situación y luchar. Sigo teniendo un objetivo para dentro de una semana y unos días. Sueño con ese objetivo (...) Hoy no podía jugar, pero quizás en dos días vaya mejor".

Shapovalov se enfrentará en cuartos al noruego Casper Ruud (N.10) por un puesto en semifinales.

La eliminación de Nadal fue la gran noticia de la cuarta jornada en el Foro Itálico, que vio la victoria de otros favoritos en el cuadro masculino.