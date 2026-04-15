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Capturan a dos presuntos implicados en la muerte del empresario Jorge Hernando Uribe en Cali

Las autoridades utilizaron un método de georreferencia para encontrarlos.

Nicolás Martínez Sánchez

abril 15 de 2026
03:04 p. m.
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El asesinato del empresario Jorge Hernando Uribe Bejarano ha despertado intriga después de un año. Para comprender el caso, hay que remontarse al 6 de abril de 2025.

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Aquel día, Uribe había ido a desayunar en Galería La Alameda, centro de Cali. Posteriormente, se dirigió a Santa Mónica Residencial y luego almorzó con su hermano Juan Carlos Uribe en el restaurante El Rincón de Belén.

Un año del crimen: ¿En qué ha avanzado la investigación?

Fue después de las 3:00 p.m. cuando se perdió el paradero de Jorge Hernando. Con el paso de los días, las autoridades dispusieron de un robusto operativo para encontrarlo, pero la triste noticia se dio el 11 de abril.

Se encontró el cuerpo cerca del vehículo abandonado en la parte trasera de una vivienda en la vereda El Estero, corregimiento de Navarro. Las pesquisas se centraron en Juan Carlos, dado que fue la última persona que lo vio. El 18 de septiembre, lo capturaron en su oficina de la Biblioteca Departamental.

Los capturados: alias Mellizo y La zorra

Las pesquisas revelaron que supuestamente contrató a dos sicarios para que asesinaran a su hermano. Justamente se conoció una conversación con Moisés Betancourt, otro implicado que fue capturado en Cartagena.

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También se supo que Juan Carlos tenía pensado salir del país para hacer parte de un evento de literatura. Para las autoridades, se sospechó que, en realidad, era un intento de fuga.

En las últimas horas, se dio un avance clave para esclarecer. Gracias al rastreo satelital, capturaron a dos señalados implicados que se escondían en los barrios San Fernando y Villa del Sur.

Ambos hombres se hacen llamar ‘Mellizo’ y ‘La zorra’. Los ubicaron mediante georreferencia de los celulares, el mismo método que se usó para encontrar el cuerpo del empresario. Cabe recordar que por este crimen ya había sido capturado Brayan Eduardo Garcés Peláez.

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