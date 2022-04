Las palabras de Rafael Santos Borré al dedicarle un golazo a Freddy Rincón

El número 19 inspiró a Rafael Santos Borré y al Eintracht Frankfort para realizar una histórica hazaña en el Camp Nou. El barranquillero marcó un golazo para eliminar al Barcelona y se lo dedicó a Freddy Rincón, un homenaje inmortal al número más recordado por un país.

El homenaje a Freddy Rincón en Barcelona

Barcelona fue el escenario perfecto para honrar al ‘Coloso’ que le dio la vuelta al mundo, un gol que se gritó hasta el cielo.

En entrevista con Noticias RCN, Rafael Santos Borré habló del homenaje que dedicó a Freddy Rincón. “El ver que usaba el número 19 en la Selección, creo que era algo que me llamaba mucho la atención y que me generaba esto de estarlo pensando durante todo el día. Cuando hice el gol se me vino rápidamente a la cabeza y dije: se lo voy a dedicar porque es alguien que marcó un legado y que lo mínimo que se merecía era eso”.

Borré y el mejor homenaje. El sello del 19 debía quedar plasmado a nivel internacional.

“Él como jugador, siento que ayudó mucho a nuestro fútbol, a darlo a conocer, a que nos vieran como algo diferente, después la calidad, la potencia que tenía, lo hacía un jugador completo, magnifico y el que pudiera conseguir títulos a nivel internacional, creo que fue algo muy importante”.

Una leyenda ‘tricolor’ que estremeció los corazones de quienes lo elevan a ídolo.

“No tuve la oportunidad de verlo jugar, pero siempre mi papá y mi familia me hablan de que era un fuera de serie en el sentido de las cualidades que tenía. Para la época era un jugador que marcaba mucha diferencia, siempre generó algo especial en nuestro fútbol”.

Con el mismo número con el que escribió páginas doradas en nuestro fútbol, el planeta recordó a Freddy Rincón.

El día en que Santos Borré se encontró con Freddy Rincón

“Hace poco tiempo que estuve en Cali de vacaciones. Tuve la oportunidad de compartir con él algunos entrenamientos, hacía entrenamientos individuales y tanto su hijo Sebastián como él, tenían la oportunidad de ir y compartir con él. Siento que era una persona muy cercana”.

Inspirado en la grandeza de un futbolista diferente, el número mágico le dio toda la sabiduría para lograr el golazo.

“Nosotros somos muy chicos y no tenemos la magnitud de lo que hicieron Freddy, Valderrama, Asprilla, Leonel Álvarez, esta camada de jugadores que, lo que dice mi papá, en un tiempo difícil de nuestro país, siento que le abrieron las puertas del fútbol a muchos jugadores, a una generación nueva. Dieron a conocer que en Colombia había mucho talento”.

¿Casualidad? Eso nadie lo sabe, lo único cierto es que en un rincón del más allá, otro 19 sonríe por el gol y la dedicatoria a su propia leyenda.