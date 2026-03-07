Rafael Santos Borré, sin Mundial, pero con nuevo club: firmará por tres años

Rafael Santos Borré cambiará de club tras quedar fuera del Mundial 2026. El delantero colombiano regresará a River Plate, equipo donde vivió los mejores años de su carrera, y firmará un contrato hasta 2029. Su llegada ya está en marcha y solo resta la oficialización.

Rafael Santos Borré vuelve a River Plate

La falta de continuidad en Internacional de Porto Alegre terminó marcando el futuro del atacante colombiano. Sin un papel protagónico en Brasil y tras quedarse fuera de la convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial 2026, Borré optó por regresar al club donde alcanzó su mejor nivel futbolístico.

Su arribo a Buenos Aires confirma que el acuerdo está prácticamente cerrado. El delantero se sometió a los exámenes médicos de rutina antes de firmar un vínculo por tres temporadas con el conjunto 'millonario'.

A su llegada, el atacante no ocultó la emoción por regresar a una institución que marcó su carrera.

"Es algo muy lindo. Es especial reencontrarme con grandes amigos", expresó ante los medios argentinos.

También dejó claro que vuelve con la ilusión de conseguir nuevos títulos.

"Con la ilusión gigante de conseguir alegrías para un club tan grande", agregó.

¿Cómo llega Borré a esta nueva etapa en River?

El atacante aseguró que regresa con una versión mucho más madura de sí mismo. Después de cinco años en el fútbol internacional, considera que adquirió herramientas que pueden convertirlo en un jugador más completo.

"Vengo con mucha más experiencia, personalidad y una visión diferente del juego. Regreso mucho más completo", afirmó.

Además, reconoció que la presencia del técnico Eduardo 'Chacho' Coudet fue determinante para tomar la decisión de cambiar de equipo.

¿Cómo fue la carrera de Borré después de salir de River?

Tras despedirse del club argentino en 2021, el colombiano inició su aventura europea con Eintracht Frankfurt, donde conquistó la UEFA Europa League 2021-22 y marcó uno de los goles de la final ante Rangers, además del penal definitivo que aseguró el título.

Posteriormente jugó en Werder Bremen antes de fichar por Internacional de Porto Alegre, donde no logró consolidarse como titular indiscutible.

Ahora, el goleador apuesta por reencontrarse con el escenario donde fue figura. En su primer ciclo con River Plate disputó 149 partidos, marcó 55 goles, entregó 22 asistencias y levantó seis títulos, entre ellos la recordada Copa Libertadores de 2018 frente a Boca Juniors en Madrid.

El regreso de Borré representa una nueva oportunidad para recuperar protagonismo y volver a pelear por un lugar en la Selección Colombia de cara a los próximos retos internacionales.