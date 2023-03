Joven promesa de la Selección Colombia Sub-17 fue herido de un balazo en Cartagena

La violencia en Colombia no da tregua y tampoco discrimina edades, estratos, ni ocupaciones. A una joven promesa del fútbol colombiano casi se le apaga el sueño de llegar lejos luego haber sido impactado por una bala en un atentado sicarial en Cartagena y que lo dejó en la clínica.

Un delincuente entró con un arma de fuego a una barbería del barrio Olaya Herrera, asesinó a un hombre y dos más resultaron heridos. Uno de ellos es Rafael Santos Mercado, un joven delantero del Real Cartagena y de la Selección Colombia sub-17. El crimen quedó registrado en una de las cámaras de seguridad del local.

Santos Mercado recibió un impacto de bala en el muslo de su pierna derecha. Aunque se encuentra fuera de peligro, continúa recuperándose en un hospital de la ciudad y se confirmó que no podrá ser convocado para el Sudamericano sub-17 que se jugará en Ecuador del 30 de marzo al 23 de abril y para el que iba a ser citado por el entrenador Juan Carlos Ramírez.

#Nacional |Ataque sicarial en barbería. Un jugador de la #SelecciónColombia resulto herido. 😱



Rafael Santos Mercado, joven jugador de la selección Colombia sub-17, fue herido con una bala en una de sus piernas, después de queda en medio de un ataque sicarial en #Cartagena. pic.twitter.com/9A3rth558V — NOTICIAS RPTV (@NoticiasRPTV) March 6, 2023

Sin embargo, para el delantero lo más importante es que está vivo y sin consecuencias significativas luego del brutal ataque sicarial. "Gracias a Dios estoy vivo, siento que volví a nacer, esto no ha sido fácil, es difícil, me toca empezar de nuevo, estoy con vida y salud y eso es lo más importante", relató en diálogo con el diario El Universal de Cartagena.

"Intenté correr y la pierna se me fue, me revisé y vi el poco de sangre en el muslo de mi pierna derecha. Fue un momento angustiante. Ahora estoy esperando que me operen, me van a meter unos clavos, en el cuádriceps de mi muslo derecho, ahí recibí el balazo, después de la cirugía me imagino me dirán cuánto tiempo demorará mi recuperación", describió sobre lo ocurrido dentro dela barbería.

Rafael Santos Mercado manifestó su dolor por perderse el Sudamericano sub-17 con la Selección Colombia, pero aseguró que no hay tiempo para lamentarse y que de ahora en adelante deberá tener mucha fuerza para centrarse en su recuperación y poder volver a jugar fútbol.

"Quería jugar este año muchos partidos con el Real Cartagena, quería mostrar mi fútbol en el Sudamericano. No se pudo, duele mucho, esto es difícil, pero me mantendré en pie de lucha, recuperándome (…) Esta es una prueba de Dios, estoy bien motivado para poner de mi parte y recuperarme muy bien, quiero triunfar en el fútbol profesional", dijo.