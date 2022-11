Inés María Zabaraín entrevista a su hermano: el hombre detrás de la fuerza mental en la Selección Femenina

Todo empezó a construirse el 1 de octubre de 2022, cuando Carlos Paniagua develó la lista de 21 jugadoras que disputarían la Copa Mundial de la FIFA Femenina Sub-17 del 11 al 30 de octubre en la India.

Los resultados respaldan que el fútbol femenino ha dejado enormes frutos y el del domingo pasado fue sencillamente histórico. Con años apostándole de manera fuerte a la selección masculina y dejando un tanto relegada al combinado femenino en algunas ocasiones, fue este el que logró el triunfo más importante de todos los tiempos del balompié nacional.

Por primera vez en la historia, una Selección Colombia ganó un subtítulo de la FIFA: el femenino sub-17 de la India. Las dirigidas por Carlos Paniagua perdieron ante España en la final, con un autogol, sin embargo, demostraron que están al nivel de las más grandes potencias.

Nuestra periodista de Noticias RCN, Inés María Zabaraín en diálogo con su hermano Rafael Zabaraín, el motor mental detrás de la historia de la Selección Colombia femenina Sub-17 habló de su proceso con las jugadoras en el Mundial.

¿Cuáles fueron para usted las claves de ese éxito?

Yo creo que lo primero y antes de contestar, es la manera como este grupo unió a un país, un país que de pronto por circunstancias lo necesitaba y eso a nosotros nos llenó de mucho orgullo, yo creo que uno siempre de chiquito cualquiera que tiene un sueño dice darle una alegría al país y es como una frase de cajón y cuando uno se da cuenta que lo está haciendo es un orgullo muy pero muy grande.

¿Cómo se trabajo esa fortaleza mental de cada jugadora?

Tres puntos fundamentales, el primero es que a ellas les gustaba que les gustara estar concentradas, que cuando las llamáramos no fuera solo porque bueno voy a una selección Colombia, sino que rico voy a pasarla bien, voy a aprender muchas cosas nuevas, voy a unirme a un grupo de buenas personas.

Lo otro era que ellas tuvieran claro que iban a representar a un país, ese orgullo de haber sido elegida y de poder hacer las cosas bien, nosotros logramos que ellas al ponerse la camiseta de Colombia supieran lo que estaban haciendo.

Y lo tercero, aportar un grano de arena a su proyecto de vida, que ellas empezaran a ver el fútbol como una posibilidad de seguir construyendo proyecto, de ayudar a sus familias, de lograr grandes cosas.

¿Cómo hacer para que sigan teniendo los pies en la tierra?

Para uno como formador es una alegría muy grande ver que ellas se pueden realizar, que pueden comprarle a su mamá, por que la mamá es la figura más importante para todas ellas, sin desmeritar a los papás, pero lógicamente hay que estar ahí. Yo echándole un poco de flores a mi profesión, soy de los que considero que cada deportista de alto rendimiento porque ya ellas lo son, deberían tener una persona que les apoye en esa parte mental, emocional porque ahora viene una serie de emociones que van a recibir muy grandes.

No soltarlas, nosotros tenemos algo bonito con este grupo y es que este grupo continúa en un proyecto sub-20.

¿Cómo se maneja un momento de tensión en penaltis?

Tu hablabas de fortaleza mental, aquí yo quiero hacer una claridad, o sea la fortaleza mental se entrena, hay que trabajarla, ese deportista llega con unas ilusiones, con unos sueños, está cumpliendo ya un sueño, estar en una Selección Colombia, pero ahí viene un proceso de poderse quedar, entonces el primer objetivo es que me vuelvan a llamar y ahí empezamos ya ese trabajo ya de fortaleza menta, a largo plazo, posteriormente en quedar en la Selección del Mundial. O sea, permanentemente estábamos trabajando con ellas retos, objetivos de resultados, pero también de logros, qué hacer para que eso se fuera cumpliendo.

Una vez se logra el viaje al Mundial del grupo definitivo, viene un reto grande con este grupo, que fue generando en ellas ese deseo de luchar y de lograr cosas, que finalmente es parte del mismo cobro de los penales, ya hicimos historia, porque ya era histórico y era decirles todo lo que ustedes han hecho con eso podemos seguir y se llega a la final haciendo requete historia y querían ser campeonas.

¿Cuando viste a Linda Caicedo que le dijiste?

Que se sintiera orgullosa y parte del trabajo de todos nosotros, especialmente el mío, era hacerla sentir que no tenía la obligación, sino que siendo Linda Caicedo le iba a aportar mucho al grupo y esa fue la reunión, decirle Linda lo diste todo, lo entregaste todo, no se pudo y tratamos. Era un poquito eso, ese sentimiento de culpa, creo que hasta le pidió perdón al país que no necesitaba porque el país se dio cuenta de lo que ella hizo por todos.

¿Hay algún ritual antes de salir a la cancha?

La oración, este era un grupo muy espiritual y eso es también un elemento que suma, era un grupo muy lindo y esa parte especial es clave, tú y yo sabemos de dónde viene eso, es nuestra casa, es nuestra cuna, es nuestro sentir, nosotros en la casa sabemos qué significa eso y cada paso que daba era confirmar y no es solo ahora, yo llevo rato con eso, porque es algo que tenemos nosotros adentro y cómo no creer en Dios y esa parte espiritual creo que lo confirmó, papá Dios estaba presente en ese grupo y se lo hacía llegara las niñas.

Retomo con una de las frases que inicié, poder entregarle al país una alegría, creo que nosotros ya dimos un primer paso, este grupo va a continuar, tengan la seguridad que va a pelear para ser campeón del mundo, creo que el apoyo de la Federación, creo que el apoyo de todas las personas alrededor dio sus frutos y la idea es continuar.

Cuando las cosas se hacen bien, cuando se trabaja en equipo, a veces a nosotros nos cuesta trabajar en equipo, pero cuando lo hacemos los resultados se ven.