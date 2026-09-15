Juez aceptó tutela contra la Dimayor en el caso de Yhormar Hurtado

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) informó que presentó una acción de tutela (la cual fue aceptada por un juez de Bogotá) para proteger los derechos fundamentales de Yhormar Hurtado, jugador de América de Cali, frente a decisiones disciplinarias adoptadas en su contra.

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Hurtado terminó protagonizado la polémica más importante del semestre en el fútbol colombiano. Varios equipos demandaron al América de Cali por la presunta alineación indebida del lateral, y aunque la Dimayor desestimó las demandas, declaró inelegible al jugador por lo que queda de 2026. Por esto, los demandantes elevarán el caso al TAS, la máxima autoridad en el deporte.

Acolfutpro señala que la sanción impuesta al jugador obstaculiza el ejercicio de su profesión, por lo que se le estaría negando el derecho al trabajo y al debido proceso. En la tutela solicita "protección para las garantías de defensa, contradicción y competencia funcional del órgano que tomó la decisión".

¿Por qué Acolfutpro cuestiona la sanción contra Yhormar Hurtado?

La organización basa parte de sus argumentos en la Sentencia T-464 de 2022 de la Corte Constitucional, que establece que las decisiones disciplinarias y organizacionales de las entidades deportivas no pueden afectar los derechos fundamentales de los futbolistas.

Además, cuestionó una decisión previa adoptada el 4 de agosto de 2026, cuando el Comité Disciplinario y suspendió provisionalmente durante siete días al futbolista. Según el comunicado, el propio Comité reconoció que la figura de las “medidas provisionales” no estaba contemplada en el Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol.

¿Qué otra actuación presentó ACOLFUTPRO por el caso?

Además de la tutela, Acolfutpro informó que presentó una queja disciplinaria ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial contra Jorge Iván Palacio, integrante del Comité Disciplinario del Campeonato y presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA.

La queja está relacionada con su actuación en la suspensión inicial de Hurtado. El gremio sostiene que se avaló una medida restrictiva que, según su interpretación, no estaba contemplada en el Código Disciplinario de la FCF y cuestiona que para imponerla se hubiera acudido a una norma del reglamento disciplinario de la FIFA.