“Los conciertos están acabando con el fútbol”: Ramón Jesurún fue contundente

El fútbol profesional colombiano se ha visto inmensamente afectado por el manejo de las diferentes alcaldías del país en los últimos meses, ya que optan por prestar los escenarios deportivos para que se lleven a cabo conciertos y la pelota debe detenerse.

Durante el primer semestre del FPC, Millonarios e Independiente Santa Fe se vieron afectados por las decisiones de la Alcaldía de Bogotá y el IDRD por el préstamo de El Campín en medio de la competencia tanto nacional como internacional. Vale la pena recordar que ambas escuadras capitalinas recibieron millonarias sanciones por el mal estado de la gramilla en los partidos por competencias Conmebol.

Ahora todo parece indicar que este inconveniente se traslada a Medellín, en donde los juegos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana de Atlético Nacional y DIM, respectivamente, por el momento no se conoce dónde se disputarán debido al manejo del Atanasio Girardot.

Los octavos de final de ambos campeonatos tendrán la presencia de los equipos antioqueños, pero su estadio todavía no está definido, pues los juegos están programados para los primeros días de agosto (entre el primero y el 10), fechas en las que ya están presupuestados el Superconcierto (5 de agosto) y el Tour Blanco y Negro de Ricardo Arjona (9 de agosto).

Así entonces, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, no se guardó nada en contra de las principales alcaldías del país y el manejo que están teniendo con el espectáculo del fútbol, teniendo en cuenta que los clubes son los principales clientes de las administraciones al alquilar los escenarios deportivos cada ocho y tres días.

En diálogo con Diario AS, el directivo aseguró que “No estoy de acuerdo porque los escenarios no dan para ello, las fechas tampoco. A menos que haya un concierto un 28 de diciembre, cuando no hay fútbol, es aceptable, o el 10 de enero, o 15 de julio. ¿Por qué en estas fechas de receso no hay conciertos? No puede ser que Nacional vaya a jugar su próximo partido de Copa Libertadores y coincida con que ese día haya concierto y se tenga que ir para otro estadio. Pongo de ejemplo al equipo de Medellín, pero pasa lo mismo en Bogotá, Cali o Barranquilla. Eso no puede estar pasando y el fútbol es primero en los estadios, así debe ser”.

Jesurún lanzó un fuerte dardo y señaló que el “fútbol está siendo acabado por los conciertos” en el país.

“Me llegó una carta de Medellín en la que me dicen que en los próximos 4 meses hay 12 o 15 conciertos. Por favor, decirle a Nacional y a Medellín, que están clasificados en copas internacionales, que no pueden utilizar los estadios. Respeto los conciertos y los artistas porque además me gusta y cuando puedo ir asisto ¿Que no pueden ir porque hay que darle prioridad al concierto? Los estadios de fútbol se hicieron primero para el fútbol. A los estadios de fútbol y a los equipos hay que decirles: “¿Tienen libre estas fechas?”, Sí o no; “¿Sería posible que podamos hacer un concierto?”, ahí sí, pero es al revés. Aquí los conciertos están acabando con el fútbol y no debería ser”, indicó.

Finalmente, el presidente de la FCF manifestó que la creación de los estadios propios de cada club parece algo lejana: “Creo que es un ideal que tarde o temprano debemos realizar. Son proyectos muy ambiciosos. Hoy las condiciones económicas que tienen los clubes como fondos privados o propios para hacerlo, no creo que sean muy realizables”.