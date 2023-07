Salen ídolos y llegan viejos conocidos: así se mueve la nómina de Santa Fe

Independiente Santa Fe continúa poniendo los cimientos de su nuevo proyecto deportivo. Con la llegada del técnico Hubert Bodhert, el equipo bogotano ya estructura una nueva temporada tras un decepcionante primer semestre del 2023. El club está en un momento crucial, pues lleva varios años sin ser campeón, y la hinchada pide a gritos un nuevo título.

El nuevo proyecto de Hubert Bodhert tiene como objetivo volver a hacer que Santa Fe sea protagonista en el rentado local, y para ello, ya confirmaron algunos fichajes, así como la salida de jugadores del plantel.

Entre las llegadas aparecen los nombres del arquero paraguayo Anthony Silva, de 39 años de edad, proveniente del Puebla de México. El guardameta es viejo conocido del fútbol colombiano, habiendo tenido etapas en Deportes Tolima e Independiente Medellín. Además, el volante Rubén Manjarrés también llegará al club, así como el extremo Jhon Méndez. Sumado a ellos, el delantero Danilo Moreno Asprilla regresa al club tras diez años, y se está a la espera de la llegada de dos futbolistas provenientes del Medellín.

Bodhert señaló en su primera rueda de prensa que está buscando jugadores en diferentes posiciones como lateral derecho, volantes interiores, extremos y un delantero. Gran parte de esta lista ha sido cumplida, pero aún esperan más fichajes. Sin embargo, el tema del delantero es uno que tiene a la hinchada dividida.

Salida de jugadores de Santa Fe

Así como llegan unos, se van otros. Uno de los jugadores que dejó Independiente Santa Fe es el delantero Wilson Morelo, uno de los referentes modernos del equipo, quien, además, es el cuarto máximo goleador en la historia del club. El delantero de Montería llegó a un acuerdo para irse a Águilas Doradas de Rionegro, cuando aún le faltaban seis meses de contrato.

Su salida fue discutida por los hinchas en redes sociales, pues gran parte no estuvo de acuerdo con que el delantero dejara el equipo. Si bien su primer semestre del 2023 no fue el mejor, todavía es un referente para el club, y estaba a pocos goles de llegar a los 100 con la camiseta del 'león'. Todavía no se conocen detalles de su salida. En prensa se ha informado que Bodhert fue quien pidió su salida, pero no hay un pronunciamiento oficial que señale que esto sea verídico.

Marlon Torres fue otro jugador que se fue del equipo. Llegó en enero del 2023 con un contrato de seis meses. Según información, el club le ofreció renovar, pero el Deportes Tolima presentó una mejor oferta, por lo que el defensor optó por empacar sus maletas rumbo a Ibagué.

Además, José Enamorado fue otro jugador que dejó el club. Estaba a préstamo por un año, y el Real Cartagena, equipo dueño de su pase, le dio a Santa Fe la primera opción de adquirirlo por 500.000 dólares. Supuestamente, las negociaciones iban bien encaminadas, pero al final, el club bogotano no ejerció la opción, y desde Cartagena terminaron el préstamo.

Por otro lado, el volante Jonathan Barboza llegó a un acuerdo con Santa Fe para terminar su contrato. Se espera aún que jugadores cono Juan Daniel Roa y Cristian Marrugo dejen el equipo. Además, el club todavía espera poder vender al joven defensor Kevin Mantilla al futbol internacional.