Así quedó la Selección Colombia en el ranking FIFA tras el pálido empate vs. Canadá

La Selección Colombia jugó su segundo amistoso de preparación antes del Mundial 2026 y en este empató 0-0 vs. Canadá.

El partido se desarrolló en New Jersey, en el estadio Red Bull Arena, y la 'tricolor' probó a varios jugadores como Juan Camilo Portilla, Andrés Felipe Román, Jaminton Campaz, Juan Camilo Hernández, Álvaro Montero, entre otros.

Sin embargo, no tuvo tanto volumen ofensivo y, por lo tanto, no pudo vulnerar el arco defendido por Dayne St. Clair.

Los hinchas de la Selección Colombia estaban expectantes de una nueva victoria para soñar con estar más cerca de alcanzar el bombo 1 antes del sorteo de la Copa del Mundo del 2026.

No obstante, debido a que no se consiguió, se estima que se perdieron al menos 1.35 puntos en el ranking FIFA. ¿Cómo quedó este? ¿La Selección Colombia cambió de posición?

Así quedó la Selección Colombia en el ranking FIFA tras el empate vs. la Selección de Canadá

Luego del 0-0 vs. Canadá, la Selección Colombia siguió en la posición 13 del ranking FIFA con 1.696 puntos.

Las selecciones que se encuentran por encima en este momento son:

España: 1.881 puntos. Argentina: 1.872 puntos. Francia: 1.863 puntos. Inglaterra: 1.824 puntos. Portugal: 1.778 puntos. Países Bajos: 1.760 puntos. Brasil: 1.759 puntos. Bélgica: 1.740 puntos. Italia: 1.717 puntos. Alemania: 1.713 puntos. Croacia: 1.710 puntos. Marruecos: 1.710 puntos.

Mientras tanto, el top 20 del ranking FIFA lo están completando los siguientes seleccionados:

14. México: 1.683 puntos.

15. Uruguay: 1.678 puntos.

16. Estados Unidos: 1.673 puntos.

17. Suiza: 1.653 puntos.

18. Senegal: 1.651 puntos.

19. Japón: 1.645 puntos.

20. Dinamarca: 1.641 puntos.

¿Cuál es el próximo partido que afrontará la Selección Colombia?

La Selección Colombia dirigida por Néstor Lorenzo tendrá su próximo partido amistoso el 15 de noviembre de 2025.

Su rival será la Selección de Nueva Zelanda, en el estadio Chase Stadium (Fort Lauderdale), a las 7:00 de la noche (hora de Colombia).