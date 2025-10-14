CANAL RCN
Deportes Video

Así fue el partido de preparación entre Colombia y Canadá: reviva las mejores jugadas

Colombia empató 0-0 ante Canadá en amistoso de preparación. Reviva las mejores jugadas y los cambios que hizo Néstor Lorenzo en el segundo tiempo.

Noticias RCN

octubre 14 de 2025
09:34 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Selección Colombia empató 0-0 frente a Canadá en su segundo partido amistoso de la fecha FIFA de octubre.

El encuentro, disputado en el Red Bull Arena de New Jersey, sirvió para seguir ajustando variantes en el equipo de Néstor Lorenzo, de cara a las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

¡Voló Montero! Atajada impecable del arquero colombiano frente a Canadá en Nueva Jersey
RELACIONADO

¡Voló Montero! Atajada impecable del arquero colombiano frente a Canadá en Nueva Jersey

Durante el primer tiempo, el técnico apostó por una nómina mixta, con varios jugadores que buscan ganarse un puesto en la lista definitiva. Sin embargo, el equipo careció de profundidad y precisión. Figuras como Luis Díaz y Richard Ríos intentaron romper líneas, pero no lograron conectar del todo.

Las acciones más claras fueron para el conjunto norteamericano, que inquietó el arco de Álvaro Montero con remates de media distancia. El portero del Tolima respondió con seguridad y evitó la caída de su arco, en una primera parte sin demasiadas emociones.

Segundo tiempo con más ritmo y cambios clave

Para la segunda mitad, Néstor Lorenzo realizó varios cambios buscando mayor control y salida ofensiva.

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia (0) vs. (0) Canadá, amistoso FIFA: siga en directo el partido aquí
RELACIONADO

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia (0) vs. (0) Canadá, amistoso FIFA: siga en directo el partido aquí

Ingresaron James Rodríguez, Jefferson Lerma, Kevin Castaño y Rafael Santos Borré, quienes le dieron otro ritmo al mediocampo. Aun así, el gol nunca llegó, pese a intentos de Luis Díaz, que tuvo una clara opción que pasó rozando el palo.

Sobre el final los cambios surtieron efecto y Rafael Santos Borré tuvo el triunfo en su cabeza. Minutos después Andrés Román desperdició otra increíble.

¡Se salvó Canadá! Luis Díaz protagonizó una jugadota que terminó a centímetros del gol
RELACIONADO

¡Se salvó Canadá! Luis Díaz protagonizó una jugadota que terminó a centímetros del gol

El encuentro finalizó 0-0 y dejó pocas conclusiones en el marcador, pero sí permitió observar el rendimiento de jugadores como Andrés Román, Álvaro Montero, Portilla y el ‘Cucho’, quienes pelean por un lugar en el próximo mundial.

Próximos amistosos de la Selección Colombia

La Tricolor volverá a la acción en noviembre de 2025, cuando enfrente a Nueva Zelanda el día 15 y a Nigeria el 18. Este último encuentro podría modificarse, ya que el combinado africano disputará el repechaje mundialista.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

Borré la tuvo, pero perdonó: increíble opción de oro que desperdició Colombia vs. Canadá

Selección Colombia

¡Se salvó Canadá! Luis Díaz protagonizó una jugadota que terminó a centímetros del gol

Selección Colombia

¡Voló Montero! Atajada impecable del arquero colombiano frente a Canadá en Nueva Jersey

Otras Noticias

Artistas

“Les pido que sigan escuchando mi música": Feid anuncia su retiro de los escenarios

El cantante antioqueño sorprendió a sus fanáticos tras anunciar la importante decisión para su carrera musical.

Venezuela

Tragedia en Venezuela: 14 muertos dejó inundación de una mina de oro en el estado Bolívar

Las torrenciales lluvias en El Callao, estado Bolívar, provocaron la mortal inundación de los socavones.

Ministerio de la Igualdad

Icfes confirma que Juliana Guerrero no presentó exámenes Saber Pro ni TyT

Resultados lotería

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 14 de octubre de 2025

Cuidado personal

¿Por qué se recomienda hervir las hojas de laurel?: estos son sus beneficios