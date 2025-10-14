Así fue el partido de preparación entre Colombia y Canadá: reviva las mejores jugadas

La Selección Colombia empató 0-0 frente a Canadá en su segundo partido amistoso de la fecha FIFA de octubre.

El encuentro, disputado en el Red Bull Arena de New Jersey, sirvió para seguir ajustando variantes en el equipo de Néstor Lorenzo, de cara a las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

Durante el primer tiempo, el técnico apostó por una nómina mixta, con varios jugadores que buscan ganarse un puesto en la lista definitiva. Sin embargo, el equipo careció de profundidad y precisión. Figuras como Luis Díaz y Richard Ríos intentaron romper líneas, pero no lograron conectar del todo.

Las acciones más claras fueron para el conjunto norteamericano, que inquietó el arco de Álvaro Montero con remates de media distancia. El portero del Tolima respondió con seguridad y evitó la caída de su arco, en una primera parte sin demasiadas emociones.

Segundo tiempo con más ritmo y cambios clave

Para la segunda mitad, Néstor Lorenzo realizó varios cambios buscando mayor control y salida ofensiva.

Ingresaron James Rodríguez, Jefferson Lerma, Kevin Castaño y Rafael Santos Borré, quienes le dieron otro ritmo al mediocampo. Aun así, el gol nunca llegó, pese a intentos de Luis Díaz, que tuvo una clara opción que pasó rozando el palo.

Sobre el final los cambios surtieron efecto y Rafael Santos Borré tuvo el triunfo en su cabeza. Minutos después Andrés Román desperdició otra increíble.

El encuentro finalizó 0-0 y dejó pocas conclusiones en el marcador, pero sí permitió observar el rendimiento de jugadores como Andrés Román, Álvaro Montero, Portilla y el ‘Cucho’, quienes pelean por un lugar en el próximo mundial.

Próximos amistosos de la Selección Colombia

La Tricolor volverá a la acción en noviembre de 2025, cuando enfrente a Nueva Zelanda el día 15 y a Nigeria el 18. Este último encuentro podría modificarse, ya que el combinado africano disputará el repechaje mundialista.