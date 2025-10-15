Atención: habría un cambio de ÚLTIMO MOMENTO para la próxima fecha de amistosos de la Selección Colombia

La Selección Colombia terminó una nueva fecha de preparación para el Mundial 2026 con una victoria y un empate.

El pasado sábado 11 de octubre de 2025, la 'tricolor', en Arlington, Texas, se impuso 4-0 frente a la Selección de México con goles de Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero.

Mientras tanto, el martes 14 de octubre de 2025, en New Jersey, la Selección Colombia no pudo pasar del 0-0 vs. Canadá, otro de los anfitriones del Mundial que se disputará en 2026.

Tras esos resultados, Néstor Lorenzo, el 'timonel' de la Selección Colombia, aseguró que quedó conforme con el rendimiento y que el equipo seguirá fortaleciendo la idea para llegar a tope a la nueva cita mundialista.

Sin embargo, la agenda tendría que cambiar para la próxima fecha FIFA de amistosos debido a que uno de los rivales programados no podría enfrentar a la Selección Colombia. ¿Cuál es la razón?

Este es el cambio inesperado que habría para los próximos amistosos de la Selección Colombia

La Selección Colombia había anunciado que en los amistosos de noviembre se mediría a la Selección de Nueva Zelanda y Nigeria.

No obstante, Nigeria le ganó 4-0 a Benín el 14 de octubre de 2025 y se clasificó al 'play-off' del repechaje en el que buscará su cupo al Mundial 2026.

A raíz de esa situación, la selección africana no podría afrontar el compromiso amistoso y Colombia tendría que buscar un nuevo rival para seguir su preparación.

Sin embargo, hasta el momento, no se ha escuchado cuál sería la opción más fuerte para reemplazar a la Selección de Nigeria.

¿Cuándo son los próximos amistosos de la Selección Colombia antes del Mundial 2026?

De acuerdo con lo que ha revelado la Federación Colombiana de Fútbol, los próximos amistosos de la Selección serán el 15 y el 18 de noviembre de 2025.

El primer partido será en el Chase Stadium (Fort Lauderdale), vs. Nueva Zelanda. Mientras tanto, el segundo será en Citi Field (New York), pero resta que se defina el nuevo rival.