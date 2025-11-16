CANAL RCN
Deportes

Selección Colombia confirmó baja de última hora para el duelo con Australia: jugador abandonó la concentración

Este domingo se confirmó la importante baja para el segundo amistoso FIFA.

Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 16 de 2025
02:01 p. m.
La Selección Colombia consiguió este sábado una victoria importante en su amistoso FIFA ante Nueva Zelanda. A pesar de verse por momentos un poco desdibujada, la tricolor supo reponerse y consiguió el triunfo por 2-1.

Para este duelo, el técnico Lorenzo mostró algunas novedades en su plantilla, las cuales dejaron buena impresión pensando en lo que viene para 2026.

Colombia sufrió, pero venció a Nueva Zelanda en el amistoso FIFA: vea los goles

Ahora, tras la victoria ante los neozelandeses, Colombia se medirá ante otro rival oceánico, Australia. Para este duelo, el combinado nacional tendrá una dura baja que se confirmó desde la FCF durante este domingo.

La baja que tendrá Colombia ante Australia para el martes

Mediante sus canales oficiales, el combinado tricolor informó que el lateral derecho, Daniel Muñoz, se vio obligado a abandonar la concentración y ser la primera baja para el último duelo de 2025.

"La Federación Colombiana de Fútbol y el cuerpo técnico de la Selección Colombia informan que el jugador Daniel Muñoz deja la concentración del combinado nacional por motivos familiares", confirmó la FCF.

Foto: FCF

La noticia se justo en un momento donde el lateral ha sido tendencia durante los últimos días. De acuerdo con los últimos reportes, Muñoz estaría en la mira de grandes clubes de Europa ante su gran nivel en Inglaterra.

En el viejo continente se habla insistentemente que Barcelona, Manchester United, PSG y hasta el Chelsea están interesados en contar con el colombiano.

"Lo primero, creo que se habla mucho de un club o el otro, si me preguntas a mí, para mí sería un sueño poder jugar en un club de estos, llámese Barcelona, PSG, Real Madrid, Manchester United", dijo el lateral durante su estadía en la Selección Colombia por estos días.

Y completó: “Ahora me concentro en mi club, en poder hacer las cosas bien en el Crystal Palace. Si me preguntas, no tengo información neta que uno de estos clubes me pretenda".

Por el momento, Colombia se enfoca en lo que será su cierre de 2025 ante Australia, rival que viene de perder el pasado viernes ante Venezuela por la mínima diferencia.

