Narrador mexicano no soportó la aplastante goleada de Colombia y estalló de furia: "Ya pítale árbitro"

La goleada de la tricolor dejó varias reacciones en la prensa mexicana.

Noticias RCN

octubre 12 de 2025
07:19 p. m.
La Selección Colombia de Mayores brilló este sábado con una actuación estelar ante México. La tricolor venció a la los manitos por 4-0, dando un golpe de autoridad de cara al Mundial de 2026.

Los goles del encuentro fueron obra de Luis Díaz, Jefferson Lerma, Johan Carbonero y Jhon Lucumí, hombres que hicieron 'sufrir' a hinchas y prensa rival.

Una de las reacciones más virales fue protagonizada por Christian Martinoli, famoso narrador que quedó muy molesto por el resultado y lo hizo saber en plena transmisión por TV Azteca.

En los dos primeros goles, el narrador aplaudió el gran nivel de algunos jugadores de Colombia como el caso de Luis Díaz. “Es una joya, Luis Díaz, es un fuera de serie”, dijo Martinoli tras el segundo gol colombiano en el Estadio AT&T de Texas.

Martinoli explotó tras goleada de Colombia sobre México

Ahora bien, pese a que los comentarios en un principio fueron de ironía por la derrota parcial sufrida, el narrador estalló cuando se marcó el 4-0.

“Ya pítale árbitro, ya pítale”, pidió en directo desde las cabinas de transmisión.

“La liga mexicana, en lugar de estar pensando en lo que hacen en Francia o España, debería estar pensando en lo que hacen en la liga colombiana para estar exportando este tipo de futbolistas”, cuestionó.

Y agregó: “Es ahí donde se tiene que poner la mirada, no es en Alemania o en Inglaterra porque esas son las potencias, hay que ver qué hacen selecciones como Colombia o Ecuador para poner futbolistas en Europa, no entrar en discusiones tontas de tratar de ser potencia cuando no puedes pasar al quinto partido”.

