Dejaron libre otra vez al hombre ‘de las rastas’ que apuñaló salvajemente a un adulto mayor en Bogotá

Un hombre identificado por sus rastas y señalado de atacar sin motivo aparente a transeúntes en el norte de Bogotá ha quedado en libertad nuevamente, pese a acumular cuatro capturas en menos de cuatro meses por hechos similares, de acuerdo con los reportes de la Policía.

El último de los casos fue una brutal agresión contra un adulto mayor frente a una iglesia en Unicentro, localidad de Usaquén.

"En frente de la iglesia cristiana de Unicentro, un tipo alto, moreno, con rastas, atacó a mi papá sin mediar palabra con un arma cortopunzante varias veces", denunció su hijo a través de redes sociales.

La víctima resultó herida en el pecho, aunque un holter cardíaco que portaba absorbió parte de los impactos y le salvó la vida.

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Lo han capturado cuatro veces por ataque con arma blanca y queda libre

Según los registros policiales, la primera captura del sospechoso ocurrió el 15 de diciembre de 2025 en la calle 125 con carrera 19, cuando agredió en el rostro a un ciudadano.

El 30 de enero de 2026, fue detenido nuevamente tras lesionar en el cuello a otra persona en la calle 140 con carrera 18. En ambas ocasiones quedó libre.

La tercera captura se produjo el 27 de febrero en la calle 134 con carrera 19, cuando golpeó a otra víctima en el oído izquierdo.

La más reciente detención data del 19 de marzo, cuando lesionó a otro hombre con un objeto contundente en la calle 122 con carrera 20.

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Vecinos de Usaquén en peligro por el hombre ‘de las rastas’

Los vecinos de los sectores de Santa Bárbara y Cedritos dicen tener miedo porque el hombre que ha atacado sin razón aparente a varios vecinos está en libertad otra vez.

Las víctimas coinciden en que los ataques ocurren sin mediar palabra, utilizando armas blancas u objetos contundentes.

La comunidad del norte de Bogotá exige acciones contundentes de las autoridades judiciales para evitar que las agresiones continúen y terminen en una tragedia.