Desgarrador: arquero falleció tras un grave choque con un rival

El fútbol español se encuentra de luto tras el fallecimiento de un arquero de 19 años.

Raúl Ramírez Osorio, que estaba defendiendo el arco del Colindres, el equipo de fútbol que pertenece a la Tercera Federación de España, tuvo un grave choque en el partido vs. Revilla y quedó inconsciente.

RELACIONADO Histórico arquero sufrió un infarto en pleno partido

En consecuencia, su entrenador, en compañía de una auxiliar de enfermería, ingresaron de inmediato para reanimarlo y trasladarlo a un hospital de primer nivel de Valdecilla, España.

Pero, a pesar de los esfuerzos médicos, Raúl Ramírez Osorio, el joven arquero del Colindres de la Tercera Federación de España, murió.

Así fue el choque en el que Raúl Ramírez Osorio, el arquero del Colindres de España, quedó grave

El partido entre el Colindres y el Revilla estaba en el segundo tiempo y Raúl Ramírez Osorio salió a cortar un centre.

Sin embargo, en medio de su intención por quedarse con el balón, se chocó fuertemente contra un jugador rival, se golpeó en la cabeza y quedó caído en el césped.

Fue así como la auxiliar de medicina ingresó de inmediato para ayudarlo a volver en sí, pero el estado de Raúl Ramírez Osorio continuó siendo grave.

De esa manera, ingresó a una Unidad de Cuidados Intensivos, pero se quedó sin signos vitales tras ser diagnosticado con un traumatismo craneoencefálico y un paro cardíaco.

Este accidente dentro del terreno de juego ocurrió el sábado 27 de septiembre y, según los primeros reportes, el arquero Raúl Ramírez Osorio falleció a causa de una muerte cerebral.

Este fue el desgarrador mensaje con el que el Colindres de España confirmó la muerte del arquero Raúl Ramírez Osorio

"Con profundo dolor nos despedimos de Raúl Ramírez Osorio, portero de nuestro primer equipo y entrenador de las categorías inferiores del club. En nombre de toda la familia que componemos tanto el Club Deportivo Colindres como la Escuela Municipal, queremos expresar nuestro más profundo pésame a la familia y amigos", se comenzó redactando en el comunicado.

"A sus padres, Emilio y María José, a su hermana María y a su pareja Ariadna, vuestro dolor es el nuestro y nos tenéis aquí para lo que necesitéis. Colindres es vuestra casa", se concluyó.