Luto en el fútbol: falleció el canterano del Arsenal, Billy Vigar, tras accidente en pleno partido

El fútbol inglés está de luto tras confirmarse la muerte de Billy Vigar, jugador formado en la cantera del Arsenal, quien falleció a los 21 años luego de sufrir una contusión cerebral durante un partido del Chichester City FC ante el Wingate & Finchley.

El joven delantero, que en su etapa juvenil compartió vestuario con el colombiano Alexei Rojas, no logró recuperarse de las graves lesiones sufridas tras un accidente en el terreno de juego.

La trayectoria de Billy Vigar en el Arsenal y el fútbol regional

Vigar inició su formación en las divisiones inferiores del Arsenal, donde se distinguió como un atacante prometedor. Allí coincidió con Alexei Rojas durante la temporada 2019/20, antes de pasar a la categoría sub-18. En los últimos años había continuado su carrera en equipos del fútbol regional inglés, siendo el Chichester City su último club antes del trágico accidente.

Durante el encuentro del pasado sábado 20 de septiembre, Vigar impactó contra un muro tras una jugada peligrosa. El golpe provocó que cayera de inmediato al suelo y fuera trasladado en helicóptero a un hospital en Londres, donde fue inducido al coma a la espera de una cirugía. Sin embargo, las heridas resultaron irreversibles y el jueves se confirmó su fallecimiento, generando gran conmoción en el ambiente futbolístico.

Reacciones de los clubes tras la noticia

Arsenal

El club expresó que todos están “devastados por la noticia de la muerte de nuestro canterano Billy Vigar. Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos”.

Chichester City FC

Su último equipo publicó un emotivo mensaje en memoria del delantero: “Descansa en paz, Billy. Por siempre en nuestros corazones”.