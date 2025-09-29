Histórico arquero sufrió un infarto en pleno partido

El pasado 28 de septiembre de 2025, en Chile, exactamente en el estadio Claro Arena, situado en Santiago, se llevó a cabo un partido para despedir a tres leyendas de la Universidad Católica.

Los homenajeados fueron José Fuenzalida, Cristián Álvarez y Milovan Mirosevic. Por lo tanto, se organizó un partido con varios históricos del club y asistieron alrededor de 20.000 personas.

Sin embargo, sobre el minuto 10, Patricio Toledo, el recordado arquero de la Selección de Chile, se desvaneció y tuvo que recibir atención médica inmediata.

Fue así como, luego de las primeras revisiones detalladas, se le diagnosticó un infarto y fue trasladado a un centro hospitalario cercano.

¿Qué se sabe de la salud de Patricio Toledo, el histórico arquero de Chile que sufrió un infarto en pleno partido?

Los especialistas que atendieron a Patricio Toledo, el importante exarquero de la Selección de Chile y de la Universidad Católica que tiene 63 años, informaron que sufrió un infarto agudo al miocardio y un episodio de muerte súbita recuperada.

Además, también precisaron que lo primero que se le realizó fue desobstruirle las arterias para que su flujo sanguíneo mejorara paulatinamente.

En medio de esa coyuntura, se ha informado que se encuentra estable y consciente, pero que permanecerá al menos 72 horas en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Universidad de los Andes porque se requiere de una observación rigurosa.

Este fue el comunicado de la Universidad Católica de Chile tras el infarto que sufrió Patricio Toledo en pleno partido

Luego de que Patricio Toledo se descompensó en el terreno de juego del Claro Arena, la Universidad Católica de Chile explicó cómo procedieron los paramédicos y especialistas.

"Informamos que en el marco del partido de despedida 'Adiós, Capitanes', nuestro exarquero y jugador Patricio Toledo sufrió un infarto agudo de miocardio. Gracias a la rápida acción de los equipos médicos y al equipo de operaciones de Claro Arena, quienes activaron de inmediato todos los protocolos de emergencia, recibió una oportuna y eficaz atención", comenzó planteando el club.

"De inmediato, fue trasladado a un centro asistencial, acompañado por el cuerpo médico de la Universidad Católica. Actualmente, se encuentra estable y consciente. Nuestro exarquero fue sometido a una angioplastia y enviamos sinceros deseos de pronta recuperación", se añadió.