¡Tremendo GOLAZO al 'estilo James Rodríguez' le está dando la vuelta al mundo! VIDEO

Este golazo se anotó en la primera división de Ecuador, en el partido entre Deportivo Cuenca y Barcelona.

Foto: captura de pantalla del video.

Noticias RCN

marzo 02 de 2026
04:19 p. m.
El domingo 1 de marzo, en el fútbol de Ecuador, se anotó un golazo que ha sido portada en los medios internacionales.

Deportivo Cuenca, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro, enfrentó a Barcelona y le venció 2-1 con goles de David González (45+1) y Nicolás Leguizamón (70'), mientras que el descuento fue de Jandry Gómez (53').

Y, justamente el gol con el que se abrió el marcador, fue uno de los mejores del último tiempo en ese país y se anotó al 'estilo James Rodríguez' en el Mundial 2014.

En video: así fue el golazo que hizo David González, del Deportivo Cuenca de Ecuador, al 'estilo James Rodríguez'

Cuando el primer tiempo se encontraba en sus últimos minutos, el arquero Facundo Ferrero, del Deportivo Cuenca, hizo un saque de puerta y Germán Rivero, uno de sus compañeros, logró 'peinar' el balón.

Fue así como el esférico le cayó al extremo argentino David González, que realizó un control con el pecho y, sin dejarlo caer, remató con su pie derecho desde media distancia y venció al guardameta Gabriel Cevallos.

El video del golazo se puede ver aquí:

¿Cómo quedaron Deportivo Cuenca y Barcelona en la Serie A de Ecuador tras su partido?

Luego de dos jornadas disputadas en la primera División de Ecuador, Deportivo Cuenca y Barcelona tienen tres puntos.

Es así como, debido a que ambos tienen una diferencia de gol de 0, Deportivo Cuenca, por haber ganado el duelo directo, es quinto, mientras que Barcelona se encuentra en la sexta posición.

El próximo partido del Deportivo Cuenca será el miércoles 4 de marzo vs. Libertad Fútbol Club, en condición de local, por Copa Sudamericana.

Mientras que Barcelona, también en su estadio y por la tercera ronda de la Copa Libertadores, enfrentará el martes 3 de marzo a Botafogo.

 

