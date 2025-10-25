CANAL RCN
Real Madrid vs. Barcelona, Clásico del fútbol español: fecha, hora y canal para ver

Real Madrid y Barcelona protagonizan una nueva edición de El Clásico español este fin de semana. Prográmese con el partidazo.

Real Madrid
Foto: AFP

octubre 25 de 2025
08:34 p. m.
El fútbol mundial volverá a detenerse este domingo 26 de octubre cuando Real Madrid y Barcelona se enfrenten en una nueva edición del Clásico de España, correspondiente a la fecha 10 de LaLiga 2025-2026. El duelo se disputará en el imponente estadio Santiago Bernabéu, escenario que promete una atmósfera vibrante con más de 80.000 aficionados presentes y millones de espectadores alrededor del planeta.

Este enfrentamiento no solo representa una batalla por la cima del campeonato, sino también un choque entre dos proyectos ambiciosos y plagados de talento. Ambos clubes llegan en un momento determinante de la temporada, con el objetivo de marcar territorio en la carrera por el título y, sobre todo, de reafirmar su poderío en la historia del fútbol europeo.

Estrellas listas para iluminar el Bernabéu

El encuentro promete un espectáculo de primer nivel con la presencia de figuras estelares. En el conjunto merengue estará Kylian Mbappé acompañado por la velocidad y desequilibrio de Vinicius Jr. y el talento de Jude Bellingham. El equipo de Xabi Alonso confía en su poder ofensivo y en la solidez que ha mostrado en las últimas jornadas.

Por su parte, el Barcelona de Hansi Flick llega con la juventud y el dinamismo que lo caracterizan. Lamine Yamal, Pedri, Fermín López y Robert Lewandowski son las cartas principales de un equipo que busca revancha luego de recientes tropiezos en la capital española. El estratega alemán ha logrado imprimir una identidad táctica basada en la presión alta y el juego combinativo, lo que promete un duelo de estilos frente al pragmatismo blanco.

Un Clásico con sabor a definición temprana

Más allá de los nombres y el espectáculo, el Clásico llega con un contexto competitivo que podría ser clave en la lucha por el título. Con apenas tres puntos de diferencia entre ambos equipos, una victoria significaría mucho más que tres unidades: sería un golpe anímico para el rival directo y una demostración de autoridad.

El Santiago Bernabéu se prepara para recibir una nueva página en la historia de esta rivalidad centenaria. El juego se estará siguiendo a través de ESPN y Disney+ desde las 10:15 a.m. (hora colombiana). Real Madrid y Barcelona volverán a enfrentarse bajo la mirada del mundo, con el fútbol como lenguaje universal y el orgullo como combustible. El Clásico está listo, y una vez más promete emociones, talento y pasión sin límites.

