Preocupación en el fútbol mundial: exjugador del Real Madrid sufrió derrame cerebral

El fútbol europeo está consternado tras conocerse que Royston Drenthe, exjugador del Real Madrid y del Feyenoord, sufrió un derrame cerebral el pasado viernes.

RELACIONADO Real Madrid venció al Dortmund y se citó con PSG en semifinales del Mundial de Clubes

El neerlandés, de 38 años, se encuentra internado en un centro médico, según confirmó el grupo FC de Rebellen, conformado por exfutbolistas profesionales.

El comunicado sobre la salud de Drenthe

“El viernes pasado, Royston Drenthe sufrió un derrame cerebral. Actualmente recibe excelente atención médica. Todos los involucrados esperan una recuperación plena y sin contratiempos. Solicitamos que la familia reciba el espacio y la tranquilidad necesarios para apoyarlo”, informó FC de Rebellen a través de un comunicado oficial.

El exjugador, que en la actualidad forma parte de partidos benéficos y actividades deportivas con dicha organización, permanece bajo observación médica mientras recibe tratamiento especializado. Su entorno cercano ha pedido respeto y privacidad durante este momento difícil.

Así fue la carrera de Royston Drenthe

Drenthe inició su carrera profesional en el Feyenoord, donde destacó por su potencia y velocidad. En 2007, su talento lo llevó a fichar por el Real Madrid por 13,5 millones de euros, siendo considerado una joven promesa del fútbol neerlandés.

En su primera temporada consiguió el título de LaLiga 2007-08 y la Supercopa de España 2008, los únicos trofeos de su carrera profesional.

Sin embargo, su paso por el conjunto ‘merengue’ no fue del todo exitoso. Aunque disputó 65 partidos, nunca logró consolidarse en la plantilla y fue catalogado por algunos sectores como uno de los fichajes más irregulares de la época.

Tras su salida del Madrid, jugó en clubes como Hércules, Reading y Baniyas SC, antes de retirarse y dedicarse a la música y los negocios.