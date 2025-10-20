CANAL RCN
Deportes

Preocupación en el fútbol mundial: exjugador del Real Madrid sufrió derrame cerebral

El exjugador neerlandés Royston Drenthe, recordado por su paso por el Real Madrid, sufrió un derrame cerebral y se encuentra hospitalizado.

Real Madrid: Royston Drenthe
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
07:34 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El fútbol europeo está consternado tras conocerse que Royston Drenthe, exjugador del Real Madrid y del Feyenoord, sufrió un derrame cerebral el pasado viernes.

Real Madrid venció al Dortmund y se citó con PSG en semifinales del Mundial de Clubes
RELACIONADO

Real Madrid venció al Dortmund y se citó con PSG en semifinales del Mundial de Clubes

El neerlandés, de 38 años, se encuentra internado en un centro médico, según confirmó el grupo FC de Rebellen, conformado por exfutbolistas profesionales.

El comunicado sobre la salud de Drenthe

“El viernes pasado, Royston Drenthe sufrió un derrame cerebral. Actualmente recibe excelente atención médica. Todos los involucrados esperan una recuperación plena y sin contratiempos. Solicitamos que la familia reciba el espacio y la tranquilidad necesarios para apoyarlo”, informó FC de Rebellen a través de un comunicado oficial.

Real Madrid eliminó a la Juventus y espera rival para cuartos: vea el gol en el Mundial
RELACIONADO

Real Madrid eliminó a la Juventus y espera rival para cuartos: vea el gol en el Mundial

El exjugador, que en la actualidad forma parte de partidos benéficos y actividades deportivas con dicha organización, permanece bajo observación médica mientras recibe tratamiento especializado. Su entorno cercano ha pedido respeto y privacidad durante este momento difícil.

Así fue la carrera de Royston Drenthe

Drenthe inició su carrera profesional en el Feyenoord, donde destacó por su potencia y velocidad. En 2007, su talento lo llevó a fichar por el Real Madrid por 13,5 millones de euros, siendo considerado una joven promesa del fútbol neerlandés.

Real Madrid tiene todo pactado con su nuevo entrenador: tres años de contrato
RELACIONADO

Real Madrid tiene todo pactado con su nuevo entrenador: tres años de contrato

En su primera temporada consiguió el título de LaLiga 2007-08 y la Supercopa de España 2008, los únicos trofeos de su carrera profesional.

Sin embargo, su paso por el conjunto ‘merengue’ no fue del todo exitoso. Aunque disputó 65 partidos, nunca logró consolidarse en la plantilla y fue catalogado por algunos sectores como uno de los fichajes más irregulares de la época.

Tras su salida del Madrid, jugó en clubes como Hércules, Reading y Baniyas SC, antes de retirarse y dedicarse a la música y los negocios.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bayern Múnich

Bayern Múnich vs. Brujas: hora y canal para ver a Luis Díaz en Champions League

Luis Suárez

Luis Suárez habló sobre su flojo rendimiento en el fútbol francés: autocrítica total

Sebastián Villa

Sebastián Villa fue absuelto: novedades importantes en su caso

Otras Noticias

Redes sociales

Mejor amigo de Baby Demoni reveló escalofriante audio antes de su muerte: "Dice que usted y yo nos comíamos"

'La fresa más nea', conocido como el mejor amigo de la influencer Baby Demoni, dio nuevas pistas sobre lo sucedido horas previas a la trágica noticia.

Japón

¿Quién es Sanae Takaichi, la primer mujer en gobernar en Japón?

Antes de llegar a la política fue baterista de heavy metal y se considera una gran admiradora de Margaret Thatcher.

Finanzas personales

Certificado de tradición y libertad 2025: costos y cómo sacarlo en Colombia

La casa de los famosos

Finalista de La Casa de los Famosos Colombia se sometió a operación estética: así fue el cambio

Cuidado personal

¿Cuáles son las consecuencias del sedentarismo? Esto revelan expertos