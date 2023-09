¿Por qué decidieron jugar? Referentes de España femenina se confiesan

La selección femenina española decidió mantener su concentración y jugar el viernes contra Suecia "por responsabilidad" y para ayudar "a que se den los cambios" que han pedido en la Federación Española de Fútbol (RFEF), afirmaron este jueves Irene Paredes y Alexia Putellas.

"Tomamos la decisión de quedarnos no porque estemos a gusto, nos quedamos porque creemos que es lo que tenemos que hacer para que los acuerdos se lleven adelante. También por responsabilidad hacia nosotras y hacia la Sub-23 porque era pasarles una bomba", dijo Irene Paredes, en la rueda de prensa al partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones contra Suecia.

Las jugadoras, tras ser convocadas la mayoría de ellas pese a decir que eran no seleccionables, aceptaron seguir en la convocatoria tras el acuerdo logrado el miércoles con el Consejo Superior de Deportes (CSD) y la RFEF para que se produjeran cambios estructurales en la misma tras el escándalo del beso del expresidente Luis Rubiales a Jenni Hermoso.

"Un antes y un después"

"La reunión del otro día va a marcar un antes y un después", afirmó la doble Balón de Oro, Alexia Putellas, asegurando confiar en que "los acuerdos harán que nuestro deporte y creo el deporte femenino, y en consecuencia, la sociedad, sea mucho mejor".

"Sabemos que hay cosas que toman un tiempo, pero ya están produciéndose cambios", remachó Paredes, después que en la noche del miércoles la RFEF cesara a su secretario general, Andreu Camps, estrecho colaborador de Rubiales.

Alexia aseguró que "veníamos reclamando que nos escucharan durante bastante tiempo porque sabíamos que durante décadas había una discriminación sistemática con el femenino, tuvimos que pelear muchísimos para ser escuchadas".

Frente a algunas informaciones de prensa, Alexia Putellas negó que hayan solicitado la salida de la seleccionadora Montse Tomé, ayudante del destituido Jorge Vilda, que le ha sucedido en el cargo.

"Nunca hemos pedido destitución ni quitar ni poner de un entrenador, nunca, lo que hemos hecho es trasladar inquietudes o conceptos en los que el vestuario no se siente cómodo, siempre entendiendo que nuestro trabajo no es eso, trasladando la información adecuada a la persona que luego elige este tipo de situaciones", aseguró Putellas.

"Simplemente denunciamos"

"No ponemos ni quitamos nada, simplemente denunciamos y pedimos que en la Federación de todos los españoles que haya una tolerancia cero ante personas que hayan escondido, aplaudido o incitado un abuso (el beso a Jenni)", insistió al ser preguntada si les molesta que les acusen de quitar y poner cargos en la RFEF.

"No tenemos ninguna competencia de echar o poner a nadie, mas que de marcar goles, jugar y comunicar las cosas que creemos que nos ayudarían a mejorar. Entiendo que este tema ya no es deportivo sino que va más allá porque lo que vivió Jenni no se puede tolerar", afirmó.

"Estamos demandando cambiar cosas para llegar al punto de sólo jugar y no estar pendiente de si el sistema funciona o no funciona", aseguró Irene Paredes. Para las dos jugadoras sus peticiones de mejora y su lucha trasciende el ámbito deportivo para afectar a la sociedad.

"Ahora tenemos el altavoz para poder hacerlo (dar a conocer sus quejas), pero tenemos mucha gente detrás compañeras de otras selecciones, de otros deportes y mujeres en sus trabajos que están viviendo casos similares y queremos que esto pueda ser un punto de inflexión, donde puedan mirarse, levantar la voz y erradicar todo tipo de situaciones como las que han pasado", afirmó Irene Paredes.

Tanto ella como Alexia admitieron que no están en las mejores condiciones para jugar el viernes contra Suecia. "Llevamos varias semanas durmiendo muy poquito", dijo Paredes, mientras que su compañera consideró que "no ha sido posible ser sólo futbolistas".

España se mide a Suecia el viernes en un partido de Liga de Naciones, un torneo que otorga las plazas para los Juegos Olímpicos de París-2024.