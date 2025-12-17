CANAL RCN
Economía

¡Significativo cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 17 de diciembre de 2025! Así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que el dólar cerró en Colombia hoy 17 de diciembre de 2025.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 17 de 2025
02:28 p. m.
El precio del dólar en Colombia, de acuerdo con los registros históricos, tuvo una Tasa Representativa del Mercado de 3.847,10 pesos durante este 17 de diciembre de 2025.

Es decir que, respecto al 16 de diciembre de 2025, en la Tasa Representativa del Mercado hubo un incremento de 29.51 pesos.

Pero, además, a lo largo del día, el dólar conservó esa tendencia y nuevamente cerró al alza. ¿Qué tanto subió en esta ocasión?

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 17 de diciembre de 2025

En el monitoreo que hace el Banco de la República de Colombia en tiempo real, se precisó que la última tasa de este 17 de diciembre de 2025 fue de 3.867,000.

Eso significa que, haciendo el balance con la Tasa Representativa del Mercado, el ascenso fue de exactamente 19.9 pesos.

Además, el Banco de la República de Colombia señaló que la Tasa Promedio del Mercado se ubicó en 3.866,732 pesos durante este 17 de diciembre de 2025 y que se movieron 1.530,696 millones de dólares.

En medio de ese panorama, las tarifas que se están identificando en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín son:

  • Bogotá: 3.730 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.860 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.700 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.830 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.700 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.850 pesos para que los vendan.

Precio del dólar en Colombia: los datos que dejó la Tasa Representativa del Mercado hoy 17 de diciembre de 2025

La Tasa Representativa del Mercado del dólar, a diferencia del miércoles de la semana pasada (10 de diciembre de 2025), bajó 14.24 pesos.

Sin embargo, haciendo el balance con el mismo día del mes anterior (17 de noviembre de 2025), se detectó un incremento de 82.33 pesos, que representan un 2.19%.

 

 

