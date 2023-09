Marcha atrás: referentes de España femenina sí jugarán con la selección

La gran mayoría de las internacionales españolas convocadas contra su voluntad para jugar contra Suecia y Suiza en la Liga de Naciones aceptaron seguir con la selección campeona del mundo tras un acuerdo el miércoles con la federación y el gobierno.

Después de negociaciones hasta bien entrada la madrugada, el gobierno anunció cambios inmediatos en la federación de fútbol RFEF tras el escándalo del beso forzado de su expresidente Luis Rubiales a la futbolista Jenni Hermoso durante la celebración del Mundial en Australia.

"Hemos llegado a una serie de acuerdos que mañana por la mañana van a ser redactados y firmados por parte de la Federación y el Consejo Superior de Deportes", dijo a la prensa el secretario de Estado para el Deporte, Víctor Francos.

"De las 23 convocadas, dos jugadoras han solicitado por razones de falta de ánimo, de malestar personal, la posibilidad de abandonar la concentración", añadió Francos.

El representante gubernamental no reveló el nombre de las dos futbolistas, pero subrayó que no se expondrán a sanciones por rechazar el llamado de la selección como se había advertido previamente. La nueva entrenadora española, Montse Tomé, sorprendió el lunes al convocar para los partidos contra Suecia y Suiza a una quincena de campeonas del mundo y otras jugadoras que habían pedido no ser seleccionadas mientras no hubiera cambios en la RFEF.

Un total de 39 futbolistas, entre ellas 21 de las 23 campeonas del mundo, habían firmado un comunicado el viernes anterior afirmando que no se daban las condiciones para su vuelta a la Roja. En el mismo, las jugadoras pedían más cambios en distintos departamentos de la federación, después de la dimisión de Rubiales y el cese del seleccionador Jorge Vilda.

"Las jugadoras nos han mostrado su preocupación sobre la necesidad de hacer cambios profundos en la RFEF y la Federación se ha comprometido que esos cambios se van producir de forma inmediata", afirmó Francos. Según la prensa española, uno de estos cambios inmediatos podría ser la salida del secretario general, Andreu Camps.

Francos precisó que los acuerdos contemplan el desarrollo de la ley del Deporte española "en políticas de género, avanzar en la igualdad salarial, en estructuras para el deporte y concretamente para el fútbol femenino". También se creará una comisión tripartita con CSD, jugadoras y Federación para hacer seguimiento de los acuerdos.